潘雄威 - 牙醫的制服 | 乳齒童時

很多工作都要着制服，除了保持形象外，還可以有保護功能。空姐在機艙內穿制服能讓乘客辨別，制服高雅美觀還幫助航空公司提升形象。消防員穿制服主要是保護執行職務時可能遇到的各種危險。那麼醫生穿白袍究竟是為了形象還是保護呢？



以前我初初出道做醫生仔的時候，一定是着西裝打呔穿黑皮鞋，因為人人都是這樣，回到醫院或診所後，脫下外套披上白袍便開工診症。恤衫每日都會更換和清洗，但領呔就從來不洗，也不可以洗，有醫學研究指出，醫生的領呔充滿細菌，是傳播疾病的媒介！



2003年沙士期間，醫護人員因為要防止受感染，工作時一定要穿着由頭包到腳的保護衣，之後就一改習慣，醫院再不多見着恤衫打呔穿白袍的醫生，各類醫護人員都分別穿上制服，亦因分辨不出醫生護士及其他職系，制服上都印上職系名稱，方便病人分辨。



牙科是外科，要在病人口裏做手術，自然會將口水血液濺出，飛到附近的環境表面，醫生護士的衣服就首當其衝，所以現時所有牙科醫護人員都會換上制服，定期更換清洗，再不會看到着恤衫打呔穿白袍的醫生為你治療了。



我在醫生雲集的商業大廈上班，出出入入有不同科的醫生，但你不易看出誰是醫生誰是病人，因為他們可能是穿波鞋運動褲T恤返工，回到診所才換上制服。



潘雄威