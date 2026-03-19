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潘雄威 - 牙醫的制服 | 乳齒童時

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潘雄威
4小時前
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生活 專欄
內容

　　很多工作都要着制服，除了保持形象外，還可以有保護功能。空姐在機艙內穿制服能讓乘客辨別，制服高雅美觀還幫助航空公司提升形象。消防員穿制服主要是保護執行職務時可能遇到的各種危險。那麼醫生穿白袍究竟是為了形象還是保護呢？

　　以前我初初出道做醫生仔的時候，一定是着西裝打呔穿黑皮鞋，因為人人都是這樣，回到醫院或診所後，脫下外套披上白袍便開工診症。恤衫每日都會更換和清洗，但領呔就從來不洗，也不可以洗，有醫學研究指出，醫生的領呔充滿細菌，是傳播疾病的媒介！

　　2003年沙士期間，醫護人員因為要防止受感染，工作時一定要穿着由頭包到腳的保護衣，之後就一改習慣，醫院再不多見着恤衫打呔穿白袍的醫生，各類醫護人員都分別穿上制服，亦因分辨不出醫生護士及其他職系，制服上都印上職系名稱，方便病人分辨。

　　牙科是外科，要在病人口裏做手術，自然會將口水血液濺出，飛到附近的環境表面，醫生護士的衣服就首當其衝，所以現時所有牙科醫護人員都會換上制服，定期更換清洗，再不會看到着恤衫打呔穿白袍的醫生為你治療了。

　　我在醫生雲集的商業大廈上班，出出入入有不同科的醫生，但你不易看出誰是醫生誰是病人，因為他們可能是穿波鞋運動褲T恤返工，回到診所才換上制服。

潘雄威

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潘雄威 - 如何有效地與醫生溝通？ | 乳齒童時
　　很多病人一入到診所治療室，就說：「醫生，我左邊的牙很痛，幫我檢查一下。」這時，我通常會問對方：「可否講多一些細節？試試具體一點形容您的感覺。」 　　在服務行業中，有效的溝通非常重要，對客人的體驗和滿意度有顯著影響，牙科治療也不例外。良好的溝通不僅能幫助醫生更快且準確地進行診斷，還直接影響醫生與病人之間的信任。 　　與病人溝通是我在大學習醫時的一個重要課題。我記得有位教授曾經說過：「
2026-03-12 02:00 HKT
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