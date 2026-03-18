小董 - 健康利是的祝福 | 輕鬆養生

聖誕節，小董送給每位病人一個很可愛的手作圖案葫蘆，都是笑臉的幸福樣子。農曆新年，每人也會收到小董送出的一份溫暖祝福，健康利是一封！



從15年前起，開始了我的癌症專科歷程後，跟病人的關係不一樣了，老人家覺得能過到農曆新年便是跨過了一個難關，值得高興，於是乎小董每年就在這一個喜慶日子、樂聚天倫的時候送上最真摯的祝福，我叫他們把這封健康利是放在枕頭底下，寓意年頭健康到年尾，到下一年再回來取另一封的時候，才把上年的一封打開，去買自己喜歡的東西吃。



在今年年初十，每年也會從溫哥華回來的蔣太太又出現了，這已是她第7年回來特意取這封健康利是的祝福了，可是今年的她面上掛着絲絲憂愁，小董問：「怎麼了？乳癌有甚麼問題嗎？」她哭了：「不是我！是我的女兒，患上的癌症跟我的完全一樣，醫生說是基因遺傳……小董，你早已是我的救命恩人，我真的希望你能飛到溫哥華去看看我的女兒。她現在因為擴散到盆骨而不能行走，每天靠着嗎啡來止痛，身體每況越下了。我有個不情之請，你的健康利是可否也給我女兒一封，我明天便啟程回加國，立即把這封利是放到她的枕頭下，希望她能與我一樣大步檻過這次的劫數，可以嗎？」



這個請求對小董來說太簡單了！這晚夜闌人靜的時候，我跟身邊人說：「每一年我的癌症病人們從世界各地回來看我，可能是情意結，也可能是吉利的信念，來收取這份祝福，如果這一份祝福真的可以延續他們的健康，讓所有疾病都能夠遠離的話，那麼我真的不介意有這一份迷信！」7天後，我收到一個速遞信件，裏面有一張來回溫哥華的機票，小董看着手心上的機票，很感動，眼淚不停流下！這份信任，跨越地球另一端，沒有任何推卻的理由！對嗎？！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董