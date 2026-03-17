李純恩 - 愉快的兩星期 | 好好過日子
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歷時兩個星期的畫展結束，完成了一件事。
邦瀚斯的小朋友們非常用心幫我辦了這個展覽，從策展到布展都創意十足，現場擺設有心思，燈光講究，展廳的安排也貫徹最初的原意，既有畫作，也有收藏，由我的畫作引入到上世紀香港的黃金年代，絲絲入扣，令觀展變成了一個十分愉快的過程。
兩星期來，入場觀展者近千人，其中有我的朋友，更多的是我的讀者和藝術愛好者，雖然從未見面，但天天在報紙專欄中相遇，像是每日都在聊天的熟人，在畫展中碰到也不陌生，有些是看了我的專欄幾十年老相識了，他們似乎像老朋友那樣對我瞭如指掌。這也是很親切的事情。
畫展剛開始的時候，並沒有打算天天去展場，但每天都有些熟朋友沒打招呼突然就來了，見我不在，就自拍一張「到此一遊」照片傳過來，倒好像我有些偷懶了。於是便上班一樣駐守，進進出出，連辦公大樓接待處的職員都混熟了。每天到了現場，兼任專職導賞員，反正可講的故事也多，連日來新知舊雨不斷，天天都好像在開派對，非常開心。
如此好像一眨眼工夫，兩個星期就過去了。當初拍短片宣傳的時候隨口說在畫展期間我會「貓」在邦瀚斯等你來，結果真是如此，天天貓在太古廣場第六期十樓候客。久未上班，這兩個星期又找回了上班的感覺。然後，畫展結束，不用「返工」了，還有點不習慣，可見是多有意思的一次愉快經驗。在此特別感謝各位來現場相會的朋友，多謝光臨！
李純恩
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