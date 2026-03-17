Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 丙午發禍根源 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　今年年初，就有不少讀者反映身邊親友染病，比往年為多，而且患病時間長、難以痊癒。皆因丙午年五黃去到南方。今年的南方同遇太歲和五黃飛臨，天心四綠生南方火，火的力量大再激發五黃廉貞這凶星。特別在九運一發不可收拾，土入火鄉為紫黃毒藥。

　　首先要把家內南方的所有紅色、發熱的東西，都要移除，時常檢查宅內南方，有沒有動土、裝修等工程。如果是坐南向北，或者坐北向南的陽居，真的要做足防禦工夫。總之大門、露台、大窗、房門等在南方都要小心。五黃遇火卦，會主有大型意外、急病、災難、癌症來勢急且猛。今年中年女性會更應驗。南方一定要以靜制動。

　　大門：南方大門要用灰色和門闊一樣的地毯。最好在門檻上放6個銅錢。大門中央掛上一個直徑10吋的銅鑼。銅錢內貼上6個白玉扣，可以多掛1個銅制的九宮八卦牌。

　　大廳：在南方4呎高的位置掛1個直徑10吋的銅鑼，鑼背貼上6個白玉扣。鑼的前面放一銅盤盛滿水。修法用的金剛鈴和杵、銅製的轉經輪可放在南方。最好能掛1塊大九宮八卦圖的銅片。

　　房間：在南方掛1串6個直徑4吋的銅錢，但一定要多放1大杯水在前面。

　　因為太歲在南方，全年都不宜有任何動象，動土裝修等全年皆凶。（待續）

林國誠

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:14
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客拋出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
12小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
18小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
19小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
18小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
更多文章
林國誠 - 丙午年財星催旺法 | 五里山
　　許多讀者都詢問，今年如何催旺財星－－因此，今期我與大家分享丙午年的「財星催旺法」，着重講解東南方的布局與運用，助你穩財運、開財路。 　　今年已進入九運的第3年，九紫星已經成熟，火入木鄉，木火通明，是今年第1的正財星，為今年最旺的方位。因全宮都是陰星，更旺女性，凡陽居大門、房間，大窗台在東南方。可催旺全局吉氣，為一貴當權之應。 　　九紫非常好用，除了旺正財，亦有喜慶，是桃花和求子嗣的
2026-03-10 02:00 HKT
五里山