林國誠 - 丙午發禍根源 | 五里山

今年年初，就有不少讀者反映身邊親友染病，比往年為多，而且患病時間長、難以痊癒。皆因丙午年五黃去到南方。今年的南方同遇太歲和五黃飛臨，天心四綠生南方火，火的力量大再激發五黃廉貞這凶星。特別在九運一發不可收拾，土入火鄉為紫黃毒藥。



首先要把家內南方的所有紅色、發熱的東西，都要移除，時常檢查宅內南方，有沒有動土、裝修等工程。如果是坐南向北，或者坐北向南的陽居，真的要做足防禦工夫。總之大門、露台、大窗、房門等在南方都要小心。五黃遇火卦，會主有大型意外、急病、災難、癌症來勢急且猛。今年中年女性會更應驗。南方一定要以靜制動。



大門：南方大門要用灰色和門闊一樣的地毯。最好在門檻上放6個銅錢。大門中央掛上一個直徑10吋的銅鑼。銅錢內貼上6個白玉扣，可以多掛1個銅制的九宮八卦牌。



大廳：在南方4呎高的位置掛1個直徑10吋的銅鑼，鑼背貼上6個白玉扣。鑼的前面放一銅盤盛滿水。修法用的金剛鈴和杵、銅製的轉經輪可放在南方。最好能掛1塊大九宮八卦圖的銅片。



房間：在南方掛1串6個直徑4吋的銅錢，但一定要多放1大杯水在前面。



因為太歲在南方，全年都不宜有任何動象，動土裝修等全年皆凶。（待續）



林國誠