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曾安業 - 情緒消費時代 | 安業興邦

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曾安業
2小時前
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生活 專欄
內容

近年「情緒經濟」成為地方兩會的熱門詞，亦被部分地方政府視為新的經濟增長點。一般而言，它是指以滿足消費者情緒需求為導向，消費重心由傳統的功能價值逐步轉向情緒價值，強調消費過程中的情感體驗與心理滿足。消費者亦因此更傾向選擇具有原創性、新穎感或能帶來驚喜的產品。

　　在情緒經濟之中，潮玩盲盒經濟可說是最為人熟識的一種。例如某本地零食品牌與一部港產片合作，以「抽盲盒」形式推出不同角色收藏卡，在社交媒體掀起討論熱潮，不但成功帶動產品銷售，甚至一度出現斷貨搶購的情況。這類由實體商品延伸出「收藏」與「互動」的消費場景，正好滿足消費者對情感寄託、自我表達與社群歸屬感的需求。

　　除了盲盒經濟，近年快速發展的寵物經濟亦是情緒消費的一種體現。隨着越來越多年輕家庭選擇飼養寵物，寵物逐漸被視為家庭成員，人們在寵物身上的消費亦不斷增加。市場亦迅速捕捉到這種情緒需求，例如有連鎖咖啡店或快餐店推出寵物點心，讓主人在享受個人時刻的同時，也能與寵物共享生活片刻。另外，帶同寵物旅遊的風潮亦逐漸興起。這類消費行為背後，其實反映人們對情感連結與陪伴感的重視。

　　有研究指出，情緒消費與現代社會壓力亦存在一定關係。調查顯示，超過四成城市青年存在不同程度的情緒焦慮；同時，隨着人口老齡化及空巢家庭比例上升，社會對情緒慰藉與心理滿足的需求亦隨之增加，從而催生出龐大的情緒消費市場。情緒型消費決策往往帶有較強的衝動性，因此對價格的敏感度相對較低，也促使企業更積極把握情緒經濟帶來的機會。

　　對消費者而言，在物質消費日益同質化的時代，人們購買的或許不只是商品本身，而是對情感連結與心理慰藉的一種需求。然而，面對琳瑯滿目的情緒消費選項，亦需要保持一定自律。筆者建議可在每月消費預算中預留一小部分作為情緒消費，並加以節制與規劃，同時發掘低成本活動作為情感寄託，例如閱讀、運動或散步，避免被情緒牽動而過度消費，否則可能越消費越感空虛。

曾安業

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