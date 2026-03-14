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馮榕榕（Ruby） - 偶像×Archive | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
4小時前
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生活 專欄
內容

　　疫情過後，全球經濟大洗牌，奢侈品行業首當其衝，高階旗艦店人流銳減，傳統高端客戶轉趨謹慎，連帶各大品牌年報亮紅燈。Chanel、Dior、Saint Laurent、Louis Vuitton等經典品牌為保營業額各出奇謀，急圖吸納年輕世代及新興市場顧客，透過跨界聯乘、數位直播及K-pop偶像加持重塑銷售版圖。今季巴黎秋冬時裝周，Blackpink四位成員分別坐鎮Dior、Chanel、Saint Laurent及Louis Vuitton騷場，穿搭皆借品牌檔案款式，隔空拼出新世代奢華版圖。

　　Jisoo於Dior AW26騷以黑紗禮服配白手袋亮相，透明層次勾勒修長身形，在巴黎春光中散發純淨優雅。此Sheer黑裙源自Maria Grazia Chiuri時代工藝探索，新總監 Jonathan Anderson添入輕盈現代感，讓經典重獲新生。

　　Jennie穿着的是Chanel Prefall 2026變奏：薄紗針織上衣配低腰裙，配襯黑Bra及Briefs，型格又性感。網紗為CHANEL 2026 Métiers d'art工坊系列的造型，外披紅色皮革長外套，內裏是網眼鏤空套裝，將品牌經典菱格紋演繹成輕盈而略帶誘惑的線條，在高雅與狂野中達成精妙和諧。

　　Rosé 3月初坐鎮Saint Laurent Women Winter 2026，以鮮青色平肩連身裙震懾全場，貼身剪裁、高飽和色調完美詮釋Anthony Vaccarello式冷冽浪漫。此Off-shoulder設計可追溯至Yves Saint Laurent 1970年代晚裝的戲劇張力，現代解構後成為街拍殺手。

　　被譽為「LV親生女」的Lisa在Louis Vuitton Fall 2026穿上Archive 2016奶油泡泡袖襯衫搭黑皮褲、LV腰帶及Mini Chain Bag，融巴黎Chic於Edgy現代。泡泡袖源自Nicolas Ghesquière招牌，皮褲呼應近年街頭奢華，其魅力爆發病毒行銷效應。

　　四人造型皆掘品牌舊檔：Jisoo黑紗Sheer、Jennie紗網內露、Rosé青裙戲劇、Lisa泡泡皮革。她們將歷史美學活化，在社交平台洗版，每張街拍成熱搜。即使非粉絲、不追時裝，這周手機Feed及地鐵燈箱皆難逃她們的蹤影。

　　這種「偶像 × Archive」營銷絕非單純代言，而是精密的ROI（Return on Investment投資報酬率）武器：低成本復刻舊款，搭乘Blackpink全球粉絲經濟，瞬間推進潮流語境，刺激線上線下銷售。更厲害的是讓路人變成顧客——不愛時裝的人也因她們而認識品牌，進而好奇點擊購買。疫情後奢侈界亂世，這一招不止救營收，更能重塑品牌認知，絕對是聰明的生意經。

馮榕榕（Ruby）

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2026-03-07 02:00 HKT
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