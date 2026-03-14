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馮應謙 - 出差手記：我的手部護理 | 花樣男教授

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馮應謙
4小時前
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生活 專欄
內容

　　上海、北京出差一個星期，手部都乾裂了。臨上機之前，我特意去修甲，修甲後還要塗潤甲油（cuticle oil）。潤甲油種類非常多，像山茶油、乳木果油、荷荷巴籽油等等。塗完後指甲又恢復了光澤，也能預防乾燥。指甲邊的死皮也特別多，這時就需要用上專用的指甲邊緣油，這類油一般比潤甲油貴一點，但可以軟化死皮，也有助改善倒刺問題。

　　大部分人修甲後就完事了，但我還會特別做手部護理，徹底改善手部乾裂。手部護理其實很講究品牌，我這次在北京Halo Salon選了L'Occitane系列，用的都是他們家的產品。首先用溫水泡手，水裏加幾滴我平常愛用的L'Occitane Almond Shower Oil。大約5分鐘，皮膚軟化後，接着做手部磨砂。平常經常跑步，只有面和頸會記得塗防曬，手部一般都忽略了，結果不但曬黑還出斑，皮膚也變得乾燥、顯老。磨砂後感覺把表面的污垢和死皮都去掉了，皮膚變白淨，好像重新有活力。

　　最舒服的就是手部按摩，用的也是同牌子的body oil。在北京，美容師通常都懂一點中國傳統的穴位按摩，按得特別到位，前一天做gym的酸軟感都消失了。最後一道工序，就像焗頭髮那樣，用保鮮紙包住雙手，再放進發熱的手部按摩機，感覺就像坐在按摩椅上一樣。做足兩個半小時，馬上要趕去機場，總算讓自己的雙手重新有了「見人」的能力。

馮應謙

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2026-03-06 02:00 HKT
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