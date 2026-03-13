李飛帆 - 8度餐廳推出 蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐 | 企業熱話
閱讀更多
內容
由即日起至6月30日，8度餐廳推出「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」。晚餐由鱈場蟹腳及多款冰鎮海鮮揭開序幕，刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身。於主廚即席烹調區更可享用香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黃金鮑魚及蟹肉濃湯等，加上香煎鴨肝伴黑松露汁及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉，均為你帶來奢華享受。熱葷區尚有芝士焗蟹肉及日式清酒帶子蟹肉燉蛋等，交織成一場層次豐富、鮮味不絕的海陸饗宴。
除當月生日優惠外，凡惠顧自助晚餐，即享高達半價優惠；每2位成人惠顧，同行之1位小童（5歲或以下）可免費用餐，每位成人低至$329！
李飛帆
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT