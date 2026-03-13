胡慧沖 - Amazing Thailand | 筆泰沖動

Amazing Thailand，又係amazing Thailand！莫非又講泰國的旅遊新事物？非也！今次係講一個好奇怪嘅現象，泰國其實係一個好惹火嘅國家，儘管有好多人好鍾意嚟泰國玩，好多人覺得呢個係一個微笑之國，亦都喺唔同嘅投票之中，泰國甚至乎曼谷都得到好玩安全城市這些美譽，但偏偏亦都有好多人好唔鍾意呢個地方，喺網上隨時見到好多人攻擊呢個國家，話佢點衰點衰！



咁確實泰國唔似香港係國際金融城市，唔似香港朋友飽受良好教育又友善，泰國確實係有佢不足之處……但正如我經常所講，世界各地都有好人同壞人，泰國係有壞人，係有偷呃拐騙，係有槍擊凶殺，但世界上邊個國家冇呢？英國美國日本香港都會有發生，只不過比例係多定少。又或者網上總會有一啲Hater，可能佢根本冇去過泰國，亦都唔識得呢個地方，但就不斷攻擊鬧鬧鬧，所以對泰國嘅印象其實都幾極端，有人鍾意亦有人唔鍾意。



近日喺社交媒體都見到人問泰國安唔安全……見到呢啲嘅問題都唔知點答好，我唔能夠講話100%安全，但基本上亦唔係想像中咁差。老實講如果個國家係咁危險嘅話，全世界都會發出旅遊警告，而且亦都唔會有咁多人冒險去旅行。遇到呢啲問題我都會話，不如咁啦，你去社交媒體問吓啲居泰港人啦，唔使成日問我一個，佢哋冇必要夾硬唱好泰國，佢哋住咗喺度咁耐，如果咁危險一早走咗啦，你問吓佢哋就會知道實際情況！其實歸根究底，係咪因為泰國曾經做咗一啲嘢令人反感呢？每每一有一些小問題就會有朋友放大，唯恐天下不亂，令大家都驚震，究竟係泰國本身有問題定我哋有問題？還是世界有問題呢？



胡慧沖