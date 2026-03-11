小董 - 殺人的紫外線 | 輕鬆養生

過去5年，每天都有5至7位的老病人回來找小董，他們可是10年前的病人，也有些在12年甚至15年前看過我之後便消失了。梁先生，曾經在2017年到診見過一面，是紅斑狼瘡症的患者，四診之後發現他比9年前的身體差太遠，併發症和西藥的副作用都出來了。



小董好奇地問：「不要介意我問以下的問題：你有沒有在這段期間利用中藥去調理身體呢？」梁先生尷尬地說：「對！我在外面找了另外7至8位不同的中醫師來治療我這段期間的病，但是我發現他們有很多我不能接受的問題存在，故此轉了一個又一個，每位醫師都花了近半年至八個月，可惜事與願違，反效果一大堆，身體是每況愈下。」



紅斑狼瘡症許多人以為只是「斑」和「瘡」。其實紅斑狼瘡症不是皮膚病，而是免疫系統問題，且大部分患者為女性。據香港風濕基金會資料指出，患者自身免疫系統會不正常地產生過多抗體，並會攻擊皮膚和器官。以香港為例，每10萬人就有60人患上紅斑狼瘡症，女性患者佔了9成，病發年齡大多為15-30歲。



患上紅斑狼瘡症成因，主要有以下幾點：



*家族遺傳佔總體患者5- 12%



*單合子雙胞胎 - 65%



*直系親屬遺傳（如母親患有紅斑狼瘡，會有約7%子女患有此病）



*女性荷爾蒙、懷孕、含雌激素避孕藥，不少患者在更年期後，病徵會漸漸消失



*藥物影響（如抗高血壓藥、抗精神病藥及肺結核藥物）



*曬太陽（紫外線）刺激免疫系統



看到這裏，小董就要告訴你一個很令人憤怒的事情：過去這幾年間，梁先生看的中醫以及西醫都沒有告訴他紫外線就是紅斑狼瘡的激發點，還叫他多曬些太陽來提高免疫力！這實實在在是要了他的命！中醫不能把紅斑狼瘡病完全根治，但能把它所有的症狀控制得穩妥，故此假如你還在打生物製劑、吃類固醇或其他藥物仍然不能控制紅斑狼瘡出現的病症，小董建議你找你的家庭中醫師，把這些症狀都壓下去來獲得重生。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董