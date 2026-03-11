陸蕙華 - 維他命D正確攝取量 | 營爆生活

近日有報道指有嬰兒因服用過量維他命D補充劑而需要送院，令不少家長擔心。作為註冊營養師，想藉此機會為大家講解不同年齡層如何正確補充維他命D。



根據衞生署指引，零至十二個月大、以母乳餵哺的嬰兒，每日需補充400 IU維他命D，目的是幫助鈣質吸收，促進骨骼發育，預防佝僂病。這次事件提醒我們，若使用政府或醫生提供的維他命D滴劑，必須嚴格遵照指示，每日只給一滴，切勿因擔心忘記是否已服用而重複餵食。同時留意如嬰兒是飲用配方奶，一般毋須額外補充，因為配方奶已添加維他命D。此外亦應避免讓嬰兒同時服用魚肝油或其他含維他命D的補充品，以防攝取過量。



維他命D對整體人口健康同樣重要，它有助身體吸收鈣質，維持骨骼強健。缺乏維他命D，成年人會增加骨質疏鬆和骨折風險，近年研究更指與免疫力有關。根據衞生署建議，兒童、青少年及成人每日需攝取400至600 IU，七十歲以上長者需要較多，每日600至800 IU。



要攝取足夠維他命D可從三方面入手。最自然方法是適度曬太陽，建議每星期數次，在上午10時至下午3時之間，讓手、手臂或面部曬約15-20分鐘，當然要避免暴曬，並按需要使用防曬產品。飲食方面，多進食油脂豐富的魚類，如三文魚和沙甸魚，還有蛋黃及添加維他命D的牛奶、豆奶或早餐穀物。如較少接觸陽光，或飲食未能滿足需求，可考慮服用補充劑，一般成人每日400至800 IU屬安全範圍，但建議服用前先諮詢醫生或營養師意見。



維他命D對不同年齡層的健康都相當重要，關鍵在於了解自己需要，並以正確劑量攝取。無論透過陽光、飲食或補充劑，謹記「不多不少，剛剛好」的原則。如有疑問請諮詢註冊營養師或家庭醫生。



陸蕙華