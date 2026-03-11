李純恩 - 邏輯 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
4小時前
生活 專欄
　　繼續跟小朋友說文字邏輯。

　　在現代中文裏，「私心雜念」是個貶意詞。如果說哪個人有「私心雜念」，這個人就像犯了大錯一樣。這當然也是標榜甚麼「大公無私」的後患。在「文革」期間，有一句話叫作「狠抓私心雜念一瞬間」，這句話的意思是說人不可以有私心雜念，有了思想就會變壞。所以要時時警惕，一旦發現自己有甚麼私心雜念，馬上就要反省，馬上就要檢討。結果，當然掀起了形式化的高潮，有人為了出位搏表現，拚命說出許多不為人知的「私心雜念」來自我批判。別人當然不知道他說的是真事還是創作，反正如此一來，他的表現就很好了，他的私心雜念修成了正果。

　　誰沒有一點私心沒有一點雜念？私心雜念不一定想得都是壞事，但將之標榜出來，定了性，就好像十惡不赦了。其實這也是在滅絕人性。之所以這樣，當然又是想把「公」和「私」弄得勢不兩立，對立起來。只有公家，沒有私人，私人連私心都不可以有。

　　這也跟另一句聽起來鏗鏘好聽的話一樣不近人性，那句話叫作「毫不利己，專門利人」。

　　「毫不利己，專門利人」這句話之所以不近人性，就是故意將「已」和「人」對立起來，製造出矛盾，好像一個人做好事就不可以顧及自己，必須把自己捨出去，那才符合利人精神，否則，利人就利得不純粹了，就不像做好事了。但是，好人做好事，為甚麼不可以既利人也利己呢？難道好心沒好報才是正確的方向？

　　中國格言說「修身齊家平天下」，便是叫你先私後公，先把自己的私事做得像樣了，再去出頭為公。不然的話，口號叫得再響也是嘴炮。打嘴炮，少點私心雜念都不成。所以，如想好好過日子，必須明白這些道理，才可以遠離荒謬，正常做人。

李純恩

