林國誠 - 丙午年財星催旺法 | 五里山

許多讀者都詢問，今年如何催旺財星－－因此，今期我與大家分享丙午年的「財星催旺法」，着重講解東南方的布局與運用，助你穩財運、開財路。



今年已進入九運的第3年，九紫星已經成熟，火入木鄉，木火通明，是今年第1的正財星，為今年最旺的方位。因全宮都是陰星，更旺女性，凡陽居大門、房間，大窗台在東南方。可催旺全局吉氣，為一貴當權之應。



九紫非常好用，除了旺正財，亦有喜慶，是桃花和求子嗣的主要星辰，今年更大利文昌。所以今年要把握東南方的吉應。但今年地支、天干飛太歲都在東南方，不宜動土。



大門：可用兩張地毯催旺，門外用綠色地毯，門內用紅色地毯，新年時可貼上四張紅色揮春，門上可掛一紅色如意結。



大廳：在31吋左右的高度放有燈的流水裝置，起碼要一盞長明燈，最好是馬賽克彩色玻璃那種。在廳東南方的高位放一個九層木的文昌塔。



作明佛母的唐卡或佛像、寶瓶等今年最適宜放置。紅財神佛像、寶瓶或關帝聖像，放在東南方會增加靈力。



睡房：在房的東南放一盞紅色蓮花燈、香薰燈空氣清新機，多加一個木制長形的擺設。



辦公室：在座位的東南方，放一枱燈或一盤紅色指天椒，放在這位置，待辣椒自然風乾，全年擺放。



吉利的月份：農曆四月、八月



不吉利的月份：農曆三月、六月、十二月



不可在東南方動土的月份：農曆四月



（待續）



林國誠