Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 丙午年財星催旺法 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
15分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　許多讀者都詢問，今年如何催旺財星－－因此，今期我與大家分享丙午年的「財星催旺法」，着重講解東南方的布局與運用，助你穩財運、開財路。

　　今年已進入九運的第3年，九紫星已經成熟，火入木鄉，木火通明，是今年第1的正財星，為今年最旺的方位。因全宮都是陰星，更旺女性，凡陽居大門、房間，大窗台在東南方。可催旺全局吉氣，為一貴當權之應。

　　九紫非常好用，除了旺正財，亦有喜慶，是桃花和求子嗣的主要星辰，今年更大利文昌。所以今年要把握東南方的吉應。但今年地支、天干飛太歲都在東南方，不宜動土。

　　大門：可用兩張地毯催旺，門外用綠色地毯，門內用紅色地毯，新年時可貼上四張紅色揮春，門上可掛一紅色如意結。

　　大廳：在31吋左右的高度放有燈的流水裝置，起碼要一盞長明燈，最好是馬賽克彩色玻璃那種。在廳東南方的高位放一個九層木的文昌塔。

　　作明佛母的唐卡或佛像、寶瓶等今年最適宜放置。紅財神佛像、寶瓶或關帝聖像，放在東南方會增加靈力。

　　睡房：在房的東南放一盞紅色蓮花燈、香薰燈空氣清新機，多加一個木制長形的擺設。

　　辦公室：在座位的東南方，放一枱燈或一盤紅色指天椒，放在這位置，待辣椒自然風乾，全年擺放。

　　吉利的月份：農曆四月、八月

　　不吉利的月份：農曆三月、六月、十二月

　　不可在東南方動土的月份：農曆四月

　　（待續）

林國誠

最Hit
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
16小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
8小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
11小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
10小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
10小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
13小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
8小時前
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
飲食
10小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
17小時前
更多文章
林國誠 - 九運赤馬紅羊 | 五里山
　　今年一如以往，好多讀者都話買唔到《東勝》，實在令我又感安慰又抱歉。丙午年赤馬紅羊，是充滿挑戰的一年。為了回應大家的期待，我特別將原文放到這個專欄，希望能幫到各位在新一年掌握運勢，安穩前行。 　　2026丙午歲，正是九紫離火運遇赤馬紅羊，其性更為剛烈，正南方今年為太歲之方，南方為離火，太歲臨火鄉，更令人憂心的是今年五黃廉貞大煞同時飛到離宮，熊熊大火燒旺五黃火性，這是歷年見過最兇猛的五黃方，
2026-03-03 02:00 HKT
五里山