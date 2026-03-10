李純恩 - 提防「大公無私」 | 好好過日子

這日聊天時說起「大公無私」這句話，小朋友問我做人應不應該大公無私。我說這不是甚麼應不應該的事情，而是根本不可能的事情。



「大公無私」不是甚麼奉獻精神，而是一個抹殺人性的要求。提出這個要求的人卻又十之八九有深重的私心。這就跟所有提出革命口號的人一樣，多數是為了慫恿熱血者往前衝去拚命，這樣才有機會讓他「享受革命成果」。所謂「大公無私」也作如是觀。



做人做事，可以「大公」很好，但已經「大公」了，為甚麼還一定要「無私」呢？「大公無私」這句話最壞的地方，就是將公私對立，還為「公」和「私」定了性，把「公」定為好，把「私」定為壞。好像為公就好，摻雜點私心就不好了。但是人不可能無私，有私心也很正常，不是甚麼壞事。反倒是要求你不可以有私心的人才真正不是好東西。人生在世，可以為公，也可以念及自身，公私並不一定對立。那些享受「大公無私」稱號的人，豈不也有私心？至於一再強調做人要「大公無私」的人，往往假公濟私。孫中山說「天下為公」，他的私心也很重。



做人只要公私分明就好，不用大公無私。一個提倡「大公無私」的人，出發點必有不可告人的私心。一個積極響應「大公無私」的人，不是無知，便是有所圖。一個要求和讚美「大公無私」的社會，必是一個虛偽的社會。這就是人性。若是一個人口口聲聲說自己「大公無私」，那就要小心了，遠離為妙。



李純恩