李丞責 - 日蝕與月蝕 有何影響？ | 李丞責博士玄學信箱

早前有讀者來信發問有關3月3日的月全蝕會造成甚麼影響，因新年假期未能即時回覆，現以回顧方式交代。
其實早於2月份接受媒體訪問時，已提到今次月全蝕的影響不容忽視。當時提出，月全蝕會令人心理不安、投資欲大減，而今次3月月蝕對亞洲地區的影響尤為顯著。回看3月3日當天，中東局勢突然升溫，亞洲股市爆發恐慌性拋售，翌日韓股更觸及熔斷機制，港股亦失守重要關口，市場一片哀鴻。
在中國傳統術數觀念中，月亮主宰情緒與陰柔之氣。月全蝕發生時，月亮被地球陰影完全遮蔽，象徵陰氣受阻、情緒翻騰，人容易判斷力下降，對前景感到不安。今次月蝕落在亞洲可見範圍之內，加上今年本身已是六十年一遇的「赤馬紅羊劫」之年，月蝕再加一把火，自然令情緒衝擊倍增。古語有云：「月蝕修刑」，意指這段時間若能內省、保持安靜，反而能避開情緒引發的災殃。
說到月蝕，就不得不談今年另一更值得關注的天象——8月13日的日全蝕。玄學上，日蝕與月蝕的性質截然不同。月蝕影響陰柔層面，主情緒與人心；日蝕則遮蔽太陽，太陽在玄學中代表陽氣、領導力與宏觀格局，其能量牽動的層面遠比月蝕廣闊深遠。歷史上每逢日蝕前後，社會往往出現不尋常的變局，古今中外皆有案可查，並非無稽之談。
今次8月日全蝕覆蓋範圍主要集中於歐美地區，象徵西方經濟體系面臨強烈震盪。歷史上，2008年奧運前夕亦曾出現日全蝕，其後引爆席捲全球的金融海嘯。建議大家在8月中旬這段動盪期，宜提早作好防守部署，以穩健為上策。除了投資方面，也該多注意出行以及身心健康層面的影響。天象每次運行，皆是提醒我們謙遜面對宇宙的規律，切勿掉以輕心。
