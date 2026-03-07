馮榕榕（Ruby） - 時裝與社會責任 | 榕榕細語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　在這個充滿變數的年代，我們未必能預測明天會發生甚麼，卻可選擇以怎樣的心態回應：若企業與個人都願意以善意為本、以和為貴，把關懷與責任感融入日常選擇，社會自然會朝着更和諧、更有溫度的方向前行。

　　Longchamp最近取得B Corp認證，正好為時裝界的企業責任寫下一個註腳。品牌由專責團隊主導企業社會責任政策，將對人與地球的考量納入整體營運架構中，從設計、生產、採購到分銷與人力資源一併檢視。它一方面透過「殘障人士援助計劃」及「女性計劃」回應職場多元與平等議題，一方面以工藝與耐用性為前提，推動永續設計與維修文化；同時設立減碳目標、分析產品生命周期，並推出以庫存布料製作的系列，盡量減少浪費，將「好看」與「負責任」放在同一個天秤上。

　　何謂B Corp？簡單來說，它是由國際非牟利機構B Lab推行的一套認證制度，全名是「共益企業」認證，目的不是只看企業賺多少錢，而是同時衡量它對員工、社區、環境與公司管治的影響。要獲得認證，企業需要通過一套相當嚴謹的「B影響力評估」，在社會與環境表現、透明度與問責上達到指定分數，並每隔幾年重新審核。換言之，掛上B Corp標誌的品牌，必須在制度上承諾：賺錢之餘，也要為世界帶來實質好處。

　　同樣取得B Corp認證的Chloé，則把社會與環境使命寫進品牌DNA。它在企業章程中明確列出對持份者的承諾，將員工、供應鏈、社群與地球都視為必須兼顧的對象。Chloé一方面推動使用更負責任來源的物料，提升供應鏈透明度；另一方面透過不同計劃關注性別平權與社會包容，讓品牌一向溫柔、浪漫的形象，延伸為實際的制度與政策。

　　被視為可持續時尚先鋒的Stella McCartney，則以長期實驗與創新回應環保議題。品牌早已拒絕使用真皮與毛皮，同時積極與科技公司合作，研發新一代環保物料，並透過公開的影響報告呈現減碳成果與未來目標。從營運層面減排，到投資以氣候為核心的創新項目，以至發布循環設計指南，Stella McCartney嘗試把自己定位為行業的「示範者」：不止改變自家產品，更希望推動整個生態系統的思維轉變。

　　另一邊廂，戶外品牌Patagonia則展示了另一種風格的責任實踐。它以「為地球工作」自許，強調產品耐用、可維修與可回收，鼓勵顧客修補而非丟棄，甚至曾以「不要買這件外套」作為廣告標語，提醒大家重新思考消費衝動背後的資源代價。同時，它長期將部分收益投入環境保育項目，為不同地區的草根組織提供實質支持，證明商業與行善並非必然對立，而是可以互相成就。

　　從這幾個品牌身上，我們看到的，是時裝行業嘗試在美學與道德之間尋找新的平衡點。它們或透過國際認證自我約束，或透過公開目標接受社會檢視，將「企業公民」這個角色演繹得更具體、更立體。

馮榕榕（Ruby）

