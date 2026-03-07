Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 屬羊有男貴人 處事忌高調 | 七仙語

　　2026丙午馬年，屬羊者今年和太歲相合，「午未六合」，所以今年會有一個新的轉機，工作會有新的變動。今年特別旺男性屬羊的人，會有男性貴人扶持。今年如果想得到貴人的幫助，一定要找男士的貴人，女士反而不利，還帶給屬羊的人很多的麻煩，以及是非、破財、障礙等。

　　流年吉星有太陽、歲合、扳鞍、金輿，尤利男性或男性長輩提攜；凶星伴隨天空、晦氣，計劃會落空，有晦氣的事發生，晦氣導致心情不開心，比較情緒化。今年的凶星造成容易有是非，易得罪人。

　　今年得到太陽星照耀，職場上容易獲得男性貴人提拔，無論是主管、合作夥伴或客戶均有正面助力。加上扳鞍星代表地位提升，有機會獲得加薪或晉升。今年和太歲相合，歲合代表人際關係良好，有利於與他人合作發展事業，適合拓展新市場、創業或轉向新的規劃方向。特別適合從事創意、新媒體、動漫遊戲等「以人為本」的行業，能提供豐富靈感。但今年要小心是非的問題，受晦氣與黃幡影響，容易招惹是非。特別是處理合約和文件需特別小心，避免因急功近利而產生錯誤。

　　今年貴人運旺，容易透過朋友、合作夥伴的介紹獲得額外收益。但偏財方面不宜過分進取，採取穩健的投資策略較為安全。雖然收入增加，但需防天空星帶來計劃落空，以及晦氣星可能導致生意被截糊。

　　屬羊者因與太歲「六合」，整體感情運勢旺盛，人緣極佳。單身者桃花繁茂，有機遇結識優秀對象，甚至有閃婚機會；有伴侶者感情穩定，可考慮婚嫁。然而，因桃花太旺，須注意異性分寸，避免三角戀及婚外情。

　　健康方面需防悶氣，注意心血管與肝火旺的問題，保持心情舒暢。另外也要注意情緒的問題，憂慮比較多，有時想問題比較負面，因為凶星的影響，產生比較多的疑慮，患得患失。

　　屬羊的人雖然和太歲相合，而且會有一些貴人幫助，有可能產生一些比較驕傲的心態，要謹慎處理、戒驕戒躁。今年的運氣比去年好一點點，但屬羊的人越高調越有災難，越見光越倒楣，越多人討論越多人知道你的名字，越不利於你的命格，屬羊的人要做第二，不要做第一名。今年要小心文件文書的往來，一些文件或合約要特別小心處理，很容易因為大意而產生麻煩，會因小失大。

