郭志仁 - 與情敵最近的距離 | 九宮格

與情敵的距離，最近可以是？答案是一幅牆，薄得差點聽得到對方呼吸。



A先生從事遊戲行業，性格亦一樣遊戲人間。按他自述，自中學會考開始拍拖至今，似乎從未真正專一過，身邊總是維持兩位以上女友。閒談問他最驚險最難忘一幕，他不假思索：兩位女朋友同在一屋之內，只隔一幅牆。



那是個星期五夜晚，A先生與拍拖較久的Z小姐早約好到家中煮飯看電影。當時A先生仍與父母同住，Z小姐在廚房煎羊架，油香四起，A先生電話響起，另一位女友來電，說想給他驚喜，已經站在家門口。A先生手心冒汗，原來他隨口向小三撒了個愚蠢的謊，說自己不舒服想休息。對方信以為真，於是買粥和麵包探病。



唯一的「幸運」是，煎羊架的Z小姐太了解他，也知道他花心。而最離譜的是，她竟然通情達理主動說：「我可以去你阿媽間房一陣，等佢走咗你先話我知。」然而，第三者並非短暫來訪，她一心想留下過夜。進門後，她與A先生在房內吃粥，更帶了睡衣替換，準備通宵照顧他。A先生搬出十萬個理由叫她離開，咳得厲害、疑似流感等，都不成功。推搪到深夜，兩人終究在同一張床上睡着了，而Z小姐與A先生母親就在隔壁房間，坐着捱過一夜。



翌日清早，A先生以公司開會為由，與第三者一同離開。甩開對方後，他立刻折返家中，Z小姐當然不高興，卻沒有破口大罵，寬宏得猶如饒恕人七十個七次。幸好事件也並非沒有回報，事後A先生飛起小三，更愛Z小姐。但從此之後，會不會再有第三四五者？讀者自行判斷。



「行情局勢不定，傻人才出手與第三者硬拼。」陳慧嫻、關心妍－－《拈花惹草》



郭志仁