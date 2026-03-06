Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 與情敵最近的距離 | 九宮格

九宮格
九宮格
郭志仁
50分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　與情敵的距離，最近可以是？答案是一幅牆，薄得差點聽得到對方呼吸。 

　　A先生從事遊戲行業，性格亦一樣遊戲人間。按他自述，自中學會考開始拍拖至今，似乎從未真正專一過，身邊總是維持兩位以上女友。閒談問他最驚險最難忘一幕，他不假思索：兩位女朋友同在一屋之內，只隔一幅牆。 

　　那是個星期五夜晚，A先生與拍拖較久的Z小姐早約好到家中煮飯看電影。當時A先生仍與父母同住，Z小姐在廚房煎羊架，油香四起，A先生電話響起，另一位女友來電，說想給他驚喜，已經站在家門口。A先生手心冒汗，原來他隨口向小三撒了個愚蠢的謊，說自己不舒服想休息。對方信以為真，於是買粥和麵包探病。 

　　唯一的「幸運」是，煎羊架的Z小姐太了解他，也知道他花心。而最離譜的是，她竟然通情達理主動說：「我可以去你阿媽間房一陣，等佢走咗你先話我知。」然而，第三者並非短暫來訪，她一心想留下過夜。進門後，她與A先生在房內吃粥，更帶了睡衣替換，準備通宵照顧他。A先生搬出十萬個理由叫她離開，咳得厲害、疑似流感等，都不成功。推搪到深夜，兩人終究在同一張床上睡着了，而Z小姐與A先生母親就在隔壁房間，坐着捱過一夜。

　　翌日清早，A先生以公司開會為由，與第三者一同離開。甩開對方後，他立刻折返家中，Z小姐當然不高興，卻沒有破口大罵，寬宏得猶如饒恕人七十個七次。幸好事件也並非沒有回報，事後A先生飛起小三，更愛Z小姐。但從此之後，會不會再有第三四五者？讀者自行判斷。

　　「行情局勢不定，傻人才出手與第三者硬拼。」陳慧嫻、關心妍－－《拈花惹草》

郭志仁

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
6小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
9小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
8小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
15小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
10小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
20小時前
更多文章
郭志仁 - 財政預算 | 九宮格
　　每個家庭都有各自的財政預算與理財邏輯，背後都是一套生活哲學。有人因結婚時機與資產不同而選擇獨立，有人因價值觀一致而追求透明整合。路徑各異，沒有對錯。 　　認識一對商界高級管理層夫婦，粗略估計兩人月薪均達數十萬。兩人平日生活已十分獨立，彼此從未過問對方的薪金。太太長駐成都工作，先生則留在香港，每月僅相聚數日。兩人都在擁有個人事業後結婚，各自早已置業，太太回港時，有時住在先生何文田的居所，有
2026-02-27 02:00 HKT
九宮格