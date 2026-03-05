Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 牙科治療前 要用消毒藥水漱口？ | 乳齒童時

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
1小時前
生活 專欄
　　有一位媽媽帶小朋友來我診所檢查牙齒，當我將牙櫈向下調教預備檢查時，她突然問我，不是要先給小朋友消毒藥水漱口嗎？我當時有點愕然，數年前疫情的景象突然再浮現，因為這是那段艱難日子每天必要做的事！

　　大家都知道，口腔內充滿細菌，但因為口腔內壁有一層黏膜，這些細菌不能進入人體內。當牙肉發炎及患有牙周病，或者於牙科手術時弄損了黏膜，細菌就可能會有機會乘虛而入，經口腔內的軟組織及血管進入身體。

　　用消毒藥水漱口可減低口腔內壁的細菌數目，進行牙科治療前，這個做法有兩個好處，第一是減少口腔細菌進入病人身體的機會，第二就是減少口腔內的細菌經治療時產生的水花及飛沫令醫護人員受感染。

　　若牙科治療只是檢查或一些簡單的程序，事前用消毒藥水漱口對病人來說是可有可無，因為病人不會在這些程序中受自己口腔內的細菌感染。雖然消毒藥水能減低口腔細菌數目，但若口腔衞生已經是良好，牙齒表面，特別是牙肉邊緣沒有積聚牙菌膜，是不需要特別使用消毒藥水漱口。

　　牙科治療前用消毒藥水漱口不是一個常規要求，醫護人員會按情況使用合適的保護裝置，高效能吸水花飛沫系統及診所空氣對流等措施控制疾病感染。那位媽媽或許不知道，一般應該是醫護人員要求病人用消毒藥水漱口，而不是病人要求！

潘雄威

