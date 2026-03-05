李純恩 - 水氣充沛 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
1小時前
生活 專欄
　　在好長一段乾燥日子之後，春雨終於來了。淅淅瀝瀝下了一天，第二天雨停了，山裏起了春霧，像紗幕一樣，一陣陣飄來，一陣陣飄去，山色忽隱忽現，鳥鳴聲在薄霧中此起彼落，像為風景配樂。突然一群從霧裏飛出來，在眼前掠過，羽翼上水光點點。

　　春雨貴如油，一場細雨過後，遠處山坡上樹木的嫩綠紛紛現了出來，水氣充沛，萬物滋潤，腦子裏也跟着滿是亮晶晶的水珠。一年的生機由此蓬勃，山色也更加養眼。這時便想到江南竹林之中，雨後春筍競相而出，時鮮上市，油燜春筍、鹹肉蒸春筍，餐枱上的春色也濃了。

　　這天在畫展中跟朋友聊天，說起繪畫的靈感，我說下筆多數是因為周遭環境的影響，其中少不得季節轉換氣候轉變，冷暖感悟，冬雪春花夏風秋葉因此在筆下而生。去年此時畫的一幅春雨圖，前兩天在畫展中被林先生林太太收藏了，林太太說一見這青山細雨的畫面就喜歡，不知是不是也因為近來水氣綿綿，特別有感覺。

　　近來很喜歡網上一些AI做的貓咪動畫，其中有一隻懶貓伸着懶腰打着哈欠奶聲奶氣說：「春睏秋乏……就是不想上班！」在此煙雨濛濛的季節見了覺得特別應景，雖然還未到清明雨紛紛的時候，但已經「斷魂」斷得意境十足了。

