李純恩 - 從戰地飛回來 | 好好過日子

小提琴手F新年放假跟太太去了中東旅行，計劃得很好，先飛杜拜，然後去阿布扎比，再飛沙特阿拉伯，去熱門旅遊景點AlUla。旅程結束後再飛杜拜然後回香港。一切都非常完美，一路也玩得很開心，就在準備回家的時候，打仗了。



美國轟炸了伊朗，中東地區上空導彈亂飛，杜拜國際機場關閉，要回家的旅客全部滯留，包括F和他太太。我跟他通電話的時候他還在AlUla，說起行程真是故事一堆。



他們本來那天飛杜拜轉乘阿聯酋航空回港，杜拜機場關了之後唯有四處另找出路。戰爭爆發之後，中東即使沒有關閉的機場，往來國際的航班也大大減少，比如沙特首都利雅得本來有往來中國大陸的班機，如今全部停飛，想飛到大陸再轉回香港也不可能了。後來有歐洲遊客建議他們去沙特另一個城市吉達，吉達機場有飛機飛法國巴黎，這也是一個辦法。於是便在網上買了從吉達飛巴黎的機票，再買了巴黎飛香港的機票。



從AlUla去吉達可以坐車可以坐飛機，坐飛機要經停利雅得，在利雅得機場等五個小時再轉飛吉達，如果坐車的話，路程五個小時可到吉達了。F於是租好了出租車準備走陸路，一切都準備好了，臨走前一天那個司機卻反口說不幹了，為免節外生枝，F馬上又去買機票。



跟我講完電話之後，第二天他飛吉達飛巴黎，然後飛香港，他說會沿途更新近況讓我知道。我說都費了那麼大的工夫，到了巴黎乾脆留下來玩幾天再走，他說這倒也好。



李純恩