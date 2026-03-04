Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 從戰地飛回來 | 好好過日子

李純恩
3小時前
生活 專欄
　　小提琴手F新年放假跟太太去了中東旅行，計劃得很好，先飛杜拜，然後去阿布扎比，再飛沙特阿拉伯，去熱門旅遊景點AlUla。旅程結束後再飛杜拜然後回香港。一切都非常完美，一路也玩得很開心，就在準備回家的時候，打仗了。

  美國轟炸了伊朗，中東地區上空導彈亂飛，杜拜國際機場關閉，要回家的旅客全部滯留，包括F和他太太。我跟他通電話的時候他還在AlUla，說起行程真是故事一堆。

　　他們本來那天飛杜拜轉乘阿聯酋航空回港，杜拜機場關了之後唯有四處另找出路。戰爭爆發之後，中東即使沒有關閉的機場，往來國際的航班也大大減少，比如沙特首都利雅得本來有往來中國大陸的班機，如今全部停飛，想飛到大陸再轉回香港也不可能了。後來有歐洲遊客建議他們去沙特另一個城市吉達，吉達機場有飛機飛法國巴黎，這也是一個辦法。於是便在網上買了從吉達飛巴黎的機票，再買了巴黎飛香港的機票。

　　從AlUla去吉達可以坐車可以坐飛機，坐飛機要經停利雅得，在利雅得機場等五個小時再轉飛吉達，如果坐車的話，路程五個小時可到吉達了。F於是租好了出租車準備走陸路，一切都準備好了，臨走前一天那個司機卻反口說不幹了，為免節外生枝，F馬上又去買機票。

　　跟我講完電話之後，第二天他飛吉達飛巴黎，然後飛香港，他說會沿途更新近況讓我知道。我說都費了那麼大的工夫，到了巴黎乾脆留下來玩幾天再走，他說這倒也好。

李純恩

李純恩 - 老先生的自尊 | 好好過日子
　　視頻畫面上見一輛光鮮的高級轎車停在倫敦一間酒店門前，司機下車開門，車上下來一個貴族老紳士，字幕打出來，是一個名門望族的成員，年紀在八九十歲之間，西裝筆挺，因為年紀大，下車動作有些遲緩，落了地步履也有些蹣跚，他繞過車子走到酒店大門口，台階上有個歲數看起來跟他差不多的貴族老頭在等候，耐心等他一步一步上了台階，兩人寒暄了兩句，轉身慢慢往裏走去，腿腳都不大利索。 　　看到這裏，並非想了解兩位老先
2026-03-03 02:00 HKT
好好過日子