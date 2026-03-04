KellyChu - 中電補助計劃撐基層家庭 最高可獲1000元電費津貼 | Executive日記
閱讀更多
內容
中電為減輕市民負擔，今年再度推出「中電基層家庭電費補助計劃」，即日起至6月30日期間接受申請，預計幫助約73000個家庭。成功申請的合資格家庭，每戶可獲得$600補助；劏房住戶可獲得$1000補助，可透過參與此計劃的社會福利機構、立法會議員或區議員的辦事處提交申請。只要是香港居民及持有香港居民身份證滿一年，並居住在中電供電範圍的合資格人士，便可以申請是次電費補助計劃。
合資格申請者分為四類。第一類「65歲或以上的獨居或雙老長者」須正在領取長者生活津貼或綜援。第二類「低收入家庭」須為領取其中一項津助的家庭：在職家庭津貼；綜援；學校書簿津貼全額資助；幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費。第三類「殘疾人士」須持有殘疾人士登記證，或綜援的交通補助金，或公共福利金計劃的傷殘津貼。第四類「劏房住戶」則要符合以下條件：居住於分間單位（即劏房）、單位內沒有安裝獨立中電電錶、沒有持有住宅或非住宅的中電電力帳戶。
KellyChu
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT