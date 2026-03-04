Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 慘痛瘦身記 | 輕鬆養生

小董
3小時前
生活 專欄
　　從馬爾代夫放完小假回來再過年已經一個月了，小董沒有到過任何派對玩樂，也無去過跟親友拜年，除了是忙、忙、忙之外，是因為我病了！是不知病因地痛苦折磨了27天⋯⋯那天早上口痕，找來幾粒花生米咬咬，一聲響之後發現左下側大牙有痠痛，牙醫說咬裂了，此牙不可留，當場便拔掉了！

　　小董跟大家一樣，最怕係牙大夫！往後幾天，吃過一次海南雞飯，就只有止痛藥及消炎藥是同伴。一星期過去了未見好轉，醫生說傷口沒埋好，出現dry socket病變，又是討厭的抗生素、止痛消炎藥繼續，由於這些西藥這趟不起任何效用，我自己也加入了銀翹散和中藥材止痛藥，通通不奏效！那種痛由牙床直痛上頭頂、下痛到肩頸，整個人魂不附體但沒有機會休息，皆因病人們都從外地回來了，來過年順道調理身體。

　　我真的不敢請假，拖着半個腫脹的上半身，堅持頭腦清醒坐住十個鐘，不想吃也吃不到、吃不下，每日都是流質食物過足了27天，西藥把腸胃弄翻了，乾嘔腹瀉、失眠⋯⋯我瘦了4公斤，褲頭鬆了，外套不合身！最後，小董覺得自己患上抑鬱症了，開始胡思亂想，一隻牙毀了下半生？永不逆轉的疼痛？會否誘發其他頭、頸或口腔問題？十萬個後悔咬了幾粒花生⋯⋯然後很想喊，我栽在一粒花生手中！叫我怎能忿氣呢！？

　　於是，星期五早上醒來，我再去找牙醫：「把牙肉𠝹開、刮清，讓它再來重生一次⋯⋯」麻醉針下去，腦海出現自己半身不遂的影像，十秒後，我聽到：「嘩！咁大舊雞骨插咗入傷口，仲比新生的牙肉包住，藏咗係裏面，點會唔痛呀！？」那一秒，我知道自己被救了！筆墨難以形容的感覺！根據推測，應該是第一天拔牙後麻醉藥未過，我吃了有雞骨的海南雞飯，骨頭插進傷口未有知覺！一直以來都知道牙痛慘過大病，30年來未試過拔牙，這次經歷真的令我怕怕了。

　　牙大夫說：「六個月後回來種牙吧……」小董暫時還未有勇氣再接受另一次口腔工程，還是乖乖繼續吃流質及軟身食物，看看能否再去掉5公斤吧！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

