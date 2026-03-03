林國誠 - 九運赤馬紅羊 | 五里山

今年一如以往，好多讀者都話買唔到《東勝》，實在令我又感安慰又抱歉。丙午年赤馬紅羊，是充滿挑戰的一年。為了回應大家的期待，我特別將原文放到這個專欄，希望能幫到各位在新一年掌握運勢，安穩前行。



2026丙午歲，正是九紫離火運遇赤馬紅羊，其性更為剛烈，正南方今年為太歲之方，南方為離火，太歲臨火鄉，更令人憂心的是今年五黃廉貞大煞同時飛到離宮，熊熊大火燒旺五黃火性，這是歷年見過最兇猛的五黃方，所以今年的南方萬分小心，甚至威力會超出我們預計。



今年不利南北線，北方坎宮為歲破，再兼三煞，不可有動，其禍無窮。今年南北方集合數個年煞，而香港南北向的樓宇不少，所以更要小心。



天干和地支飛太歲亦同逢東南方，只是小凶。



今年真的要小心火種、火山，火山都有機會大爆發。另外工廠、發電廠等產生熱能的工廠要留意出現火災。



南北的坐向，更要小心。雖然九運對中年女性有利，但今年反而不利，很多問題會衝着中年女性而來，請多加留意。



今年避免去自己出生地的南方和北方旅遊，要注意安全和意外。



從個人自身，一定要注意心臟、血管、中風、眼睛和突發性病患，如果本身是高危人群，今年特別容易發病，一定要做好預防保健。



赤馬年，人與人，地方與地方的摩擦越加嚴重，不會像之前只是口講，兵戎相見、擦槍走火，今年多有出現。甚至槍擊案都會有增無減，大火災、森林大火、山火爆炸，在今年會頻頻在各地出現。會出現很多不同和火有關係的意外。



按照梅縣世德堂七十二局奇門的舉陣。今年初香港的資本資格無門無路，無可行方案，到7月份特區政府經過激烈的變動，到9月開創全新局面，進入青龍回首格，資本、資格重新回來。



今年地產會在6月份開始微調向下，但見底會在12月後回升。今年香港股市正如奇儀相合格，貴人思習，被人看好。



2026年開始漸漸上升，今年港股出現大幅波動，3、4月會大波動。總體全年還是會上升。



筆者研究過去共九個紅羊劫。從赤馬紅羊中周60年分540年的時空序列，在未來60年是進入東升西降的周期，中國國力會繼續強大上升，而地球背面的西方國家，就會在中期繼續下降。



修心、忍讓、耐性。是我給讀者在紅羊劫的靈丹妙藥。（待續）



林國誠