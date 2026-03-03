曾安業 - 從「Why not？」到軟實力 | 安業興邦

適逢農曆新年，社交媒體冒起一股與中國文化有關的玩味潮流「Chinamaxxing」，意指「極致中國化」，亦有人戲稱自己成為「Chinese baddie」，即化身為帶點自信與氣場的「中國小霸王」。說到底，這股風潮並非甚麼高深文化研究，而是模仿中國人的日常習慣：飲暖水、接觸中藥調理等。參與門檻極低，不需語言能力，也毋須深厚文化背景；既不具冒犯性，又帶點新鮮感，對外國年輕人而言，自然會心一笑，然後說一句：「Why not？」



筆者早前亦曾在本欄談及中國品牌在海外掀起熱潮，從國貨美妝到智能產品，背後折射的是中國由「世界工廠」走向「全球智造」的轉型軌跡。今次社交媒體掀起的這股玩味式模仿，某程度上亦屬同一脈絡，把中國元素轉化為一種可被模仿、被消費、被再創作的文化符號。但文化被玩味，是否就等同於軟實力的提升？



「軟實力」（Soft Power）概念，由著名國際關係學者、美國哈佛大學甘迺迪政府學院前院長約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）提出。他在1990年出版的著作《勢在必成》中指出，所謂軟實力，是透過吸引而非強逼來影響他人的能力。與軍事威懾或經濟制裁等硬實力不同，軟實力建基於文化感染力、價值觀認同與制度吸引。



中國對軟實力的重視，其實早有布局。2008年舉行的北京奧運會，開幕禮以宏大敘事與文化意象震撼全球，至今仍被視為經典時刻；其後於2010年舉辦的上海世界博覽會，亦向世界展示國家形象與城市發展的自信與想像。



根據2025年《全球軟實力指數》排名，中國已升至全球第二位，在文化與遺產、旅遊吸引力等指標上均見提升。放眼亞洲，韓國以流行文化打造文化輸出，泰國以旅遊與創意產業塑造國家品牌，皆視軟實力為吸引外資與人才的重要工具。



正如奈伊所言：「軟實力的影響往往來得緩慢而間接，未必即時見效，卻能在潛移默化中改變認知與態度；若對其視而不見，不僅是戰略上的短視，更是分析上的誤判。」



回到「Chinamaxxing」，它或許只是網絡世代的節慶玩味，隨着農曆新年過去，熱度自會淡化。但軟實力從來不是煙花一現，而是一場長跑。當模仿變成興趣，當興趣沉澱為理解，那些看似輕鬆的一句「Why not？」，或許才是更值得留意的開始。



曾安業