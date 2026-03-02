李純恩 - 平行世界 | 好好過日子

因為以色列和美國跟伊朗打了起來，中東局勢由此大亂，杜拜宣布暫時全面關閉機場。杜拜是國際航空樞紐，關閉機場茲事體大，世界各地不知有多少航班因此而受影響。本來有朋友從香港經杜拜飛倫敦，一下子被卡住，不知如何是好。



這天的電視新聞裏，美國和以色列轟炸德黑蘭，伊朗射導彈炸以色列和巴林的美軍基地，處處火光，硝煙瀰漫。伊朗一間女子小學被擊中，115名學童被炸死。另一邊廂，日本剛剛發布了追櫻情報，說因為天氣暖和，日本許多地方的櫻花都會在三月初就開放，讓預備賞櫻的人做好準備，端的是鶯歌燕舞。



如此看新聞，感覺是世界被切割開來，分成不同的板塊。人生是禍是福，就看你生活在哪一塊板塊之中。投胎沒得揀，有人生下來就聽到炮火連天，有人生下來則看見鶯歌燕舞，同樣生而為人，有人要逃避戰火，有人在追看櫻花，聽起來像平行世界，但又在一個地球上，地球上不止一個地球村，就看你活在哪裏。



在世界很太平的時候，「世界和平」這句話只是很虛的口頭禪，是說願望的時候飛快交出來的行貨。只有到了現在這種時候，你才會真正明白「世界和平」這四個字的份量，那是多麼美好而又不易得到的一種祝願。這也就令生活在太平世道板塊上的人更加珍惜眼下，不是叫你悲天憫人，但要知道自己的幸運，在燦爛的櫻花樹下，揣着一顆知足感恩之心。



李純恩