李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（三） | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責
6小時前
　　承接上兩期，本周會簡述最後四個生肖：猴、雞、狗、豬在馬年的運勢。

猴：屬猴者今年運勢平穩向上。事業得「文昌」星加持，利於進修升學，更有「驛馬」帶動出差或往外發展的機會。財運以正財為主，不宜投機賭博，否則易招損失。需特別留意屬猴長輩健康，以及最好避免出席探病、問喪、拜祭的場所。愛情運平淡，尤其男性會易感孤獨。

雞：屬雞者今年得「天乙」貴人相助，運勢不俗。事業有「太陰」星坐陣，易得女性貴人提攜。財運正財上揚，踏實行事易見成果。健康方面，建議做身體檢查，以防出現突發性的問題，年長女性要留意婦科方面。愛情運精彩，逢「紅鸞」星入命，有利成家立室或單身者脫單。

狗：屬狗者今年與太歲相合，具備優勢。事業有「三台」吉星，地位名望皆有提升，利開創事業。「華蓋」星對藝術、設計與裝修人士特別有幫助。財運正財利好，更有「地解」星能幫助解決房地產問題。健康需提防「披頭」星的影響，醫美需謹慎。愛情運穩定，未見突破。

豬：屬豬者今年事業與姻緣運勢向上。得「月德」女性貴人星照耀，易獲女性上司或夥伴提攜。更有「玉堂、玉貴」星助力，利於名氣提升及透過信譽得到貴人賞識。財運方面，今年有置業機會，但需提防失物、失竊以及「小耗」星導致的小額金錢損失。健康需留意撞傷，做運動要加倍小心。愛情方面，男士感情運看高一線，單身者宜把握機會。

　　如想看到更詳盡的影片解說或其他玄學知識，可關注我：

抖音：李丞責（李承責）（83323140969）/小紅書：李丞責（95475659120）/微信視頻號：李丞责師父說（「责」為簡體）/Facebook及IG：李丞責

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
