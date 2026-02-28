KellyChu - 歡迎預算案聚焦創新科技 應科院：對接「十五五」規劃 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歡迎預算案聚焦創新科技 應科院：對接「十五五」規劃

KellyChu
6小時前
　　新年度預算案聚焦人工智能、生命健康、新型工業化、綠色科技和建築科技等領域發展。香港應用科技研究院（應科院）對此表示歡迎，將全力支持政府推動這些應科院重點研發領域的發展，並充分配合特區政府主動對接國家「十五五」規劃，結合市場力量，加速科技創新與產業創新深度融合，融入國家發展大局，為香港建設國際創新科技中心作出貢獻。

　　應科院董事局主席李惠光教授工程師說：「應科院今年4月將與納米及先進材料研發院（NAMI）合併，擴大先進材料、新能源及綠色科技等科研領域，而這亦正好對接國家及香港特區政府重點發展方向。我們亦會充分發揮科研和商業化優勢，積極促進科技產業鏈上中下游合作，加快科技成果從實驗室走向市場應用，為各行各業帶來更多實用解決方案。」

　　新年度預算案亦提出多項招商引資和吸引人才措施。應科院行政總裁孫耀達博士工程師指，應科院在技術研發、國際標準對接、測試驗證以至科技轉移等方面具備豐富經驗，可為企業提供全方位技術支援，尤其是在科技專利合作方面，應科院至今已取得1200項專利，並成功把1600項技術轉移給業界應用。

