七仙羽 - 屬馬者有將星 領導能力提升 | 七仙語

2026年為丙午馬年，屬馬者適逢本命年（值太歲）「午午自刑」兼刑太歲，運勢波動大，本來馬的生肖火就大，加上流年又是火，所以火上加火，呈「火旺」動盪之象。再加上流年的凶星影響，今年一波三折。流年凶星包括「劍鋒」、「伏屍」及「三刑」，主血光之災、病痛與是非。今年有非常大的變化，運勢起伏較大，宜守不宜攻。



事業運方面，今年有吉星「將星」，事業有望提升，比去年來說有進步的空間。本來有將星的出現，一切會非常好，但是受凶星的影響，好事變成了一種阻礙。這個將星也代表一個人的脾氣好大，得到權力的時候，脾氣也很大，容易發脾氣，容易和別人相處的時候產生摩擦。今年在事業方面做事情要謹慎，不要衝動做事，今年工作壓力比較大，要調整自己的個人情緒。將星可以在事業上帶來權力與領導能力提升，但同時壓力也很大。



今年財運平平，容易破財，注意消費的時候不要衝動。投資要審慎，很容易衝動的時候而破財。今年如果有大的計劃要發展，建議要等一等，因為今年受着比較多的凶星影響，在財運方面損失的機會比較大。今年也容易有官非，因為犯三刑，代表有是非、官非、人事糾紛，做事需謹慎低調。



愛情運方面，今年感情運普普通通，容易有感情的糾紛，而且今年的正桃花不容易出現，反而爛桃花比較多，特別是已經有伴侶的或者家庭的要小心處理。健康方面，今年有凶星「劍鋒」、「伏屍」，容易出現血光之災、交通意外或金屬傷損。尤其要注意手腳、肩背損傷，農曆五月及十一月為高危月。



所謂「一喜擋三災」，如結婚、添丁、搬遷，或者多出席別人的生日派對，一些喜慶的事情，一些開心的聚會。今年容易有血光之災，為了應劫，可以洗牙、捐血，化解「劍鋒」血光災劫。馬和狗，還有虎是三合，狗和虎今年的運勢都比馬強，可以多接近這兩個生肖，產生三合，借助三合貴人的幫助，減輕自己的受損情況。



七仙羽