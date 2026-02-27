Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 甜笑收議員利是 祝攝影師「越嚟越靚仔」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　巴黎奧運劍后江旻憓成為立法會議員新丁後一舉一動都備受注目。昨日大年初十仍有不少議員派利是，她收到身旁會計界吳錦華嘅利是難掩開心之情，報以招牌甜美笑容，之後又主動向記者派利是，向大家送上祝福說話。

　　立法會財委會昨早召開會議，由財政司司長陳茂波簡介新年度預算案。開會前大家都互相祝賀，而江旻憓屬於立法會內少數未結婚議員，坐喺她身旁嘅吳錦華禮貌送上利是祝福，江旻憓笑得甜美，難掩開心之情。

　　之後她更主動到會議室外向記者派利是，但「彈藥」準備不多，向大家說「不好意思，要回去準備準備」，前後來回3次所有記者終「人人有份」。她期間還祝福一眾攝影師們「新一年越嚟越靚仔」，引得大家哄笑。

KellyChu

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
港鐵曾於2025年峰會中獲卓越營運組別大獎。
KellyChu - 港鐵成功申辦2028年國際公共交通峰會 | Executive日記
　　國際公共交通聯會（UITP）選定港鐵公司作為東道主辦單位，在香港舉行2028年UITP峰會，是年度峰會逾百年來首次移師亞太地區。港鐵表示，UITP年度國際峰會是全球公共交通業界頂尖盛事，是次香港在眾多申辦城市中脫穎而出，成功獲選主辦峰會，是對香港推動公共交通發展，以及港鐵在當中所扮演角色的肯定。 　　UITP是全球最大的公共運輸綜合性國際組織，其年度峰會每年吸引來自逾百個國家及地區的政府
3小時前
Executive日記
麥美娟身穿紫色波點上衣。
KellyChu - 羅淑佩麥美娟紫裳亮相 力撐預算案強勁動力 | Executive日記
財政司司長陳茂波昨日專程佩戴紫色呔出席立法會會議，宣讀新年度預算案。佢周日預告今年預算案封面顏色係紫色，寓意在瞬息萬變嘅外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。昨日議會內一片紫氣，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等多位官員和議員，都穿紫色衣服撐場。 　　羅淑佩身穿紫色中式上衣華麗出場，上面繡有精緻花朵圖案，盡顯中華美學；麥美娟則穿一件紫色波點上衣，相當醒
2026-02-26 02:00 HKT
Executive日記