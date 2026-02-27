KellyChu - 甜笑收議員利是 祝攝影師「越嚟越靚仔」 | Executive日記

巴黎奧運劍后江旻憓成為立法會議員新丁後一舉一動都備受注目。昨日大年初十仍有不少議員派利是，她收到身旁會計界吳錦華嘅利是難掩開心之情，報以招牌甜美笑容，之後又主動向記者派利是，向大家送上祝福說話。



立法會財委會昨早召開會議，由財政司司長陳茂波簡介新年度預算案。開會前大家都互相祝賀，而江旻憓屬於立法會內少數未結婚議員，坐喺她身旁嘅吳錦華禮貌送上利是祝福，江旻憓笑得甜美，難掩開心之情。



之後她更主動到會議室外向記者派利是，但「彈藥」準備不多，向大家說「不好意思，要回去準備準備」，前後來回3次所有記者終「人人有份」。她期間還祝福一眾攝影師們「新一年越嚟越靚仔」，引得大家哄笑。



KellyChu