KellyChu - 港鐵成功申辦2028年國際公共交通峰會 | Executive日記

國際公共交通聯會（UITP）選定港鐵公司作為東道主辦單位，在香港舉行2028年UITP峰會，是年度峰會逾百年來首次移師亞太地區。港鐵表示，UITP年度國際峰會是全球公共交通業界頂尖盛事，是次香港在眾多申辦城市中脫穎而出，成功獲選主辦峰會，是對香港推動公共交通發展，以及港鐵在當中所扮演角色的肯定。



UITP是全球最大的公共運輸綜合性國際組織，其年度峰會每年吸引來自逾百個國家及地區的政府機構、公共交通營運商及行業供應商等代表參與，初步預計2028年參與人數約1萬人。3天主要會期內將提供展示尖端技術及探討未來交通發展的交流平台，並透過一系列周邊活動，展現主辦城市在公共交通發展的成就。



港鐵公司行政總裁楊美珍說，港鐵非常榮幸能將UITP年度國際峰會帶到香港，港鐵作為香港公共交通系統的一員，亦期待透過峰會，展示香港在政府、業界及社會共同努力下，所建構的高效及可持續公共交通出行典範。



KellyChu