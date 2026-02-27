王佩兒 - 身邊還有我 | 侃侃兒談

過年，是中國人最大的節日。



這兩年，煤氣公司和水務署的義工們有一項傳統，就是在春節前合力製作應節食品，再送贈予社會上有需要人士。去年，我們將這份愛心送給入住過渡性房屋的基層家庭；今年，我們最期望把關愛延續到大埔宏福苑的居民們……



於是，除夕前夕，兩間機構的義工放工後齊集煤氣烹飪中心，用了整晚時間，親手製作出一批精美蘿蔔糕，同時我們亦向本地快餐集團訂購糕券，並透過社福機構的服務網絡，務求惠及所有宏福苑的家庭；此外，我們還特別邀請平時寫得一手好字的公司同事發揮所長，親筆寫揮春，最後再由義工代表親身將這些盛載溫情暖意的過年禮物，送到部分安置居民的手中。



我們明白，和他們所失去的相比，小小糕點實在微不足道；我們也知道，社會上還有很多資源、很多有心人都在默默付出、施以援手。但我的義工同事們還是希望略盡綿力，通過「親手親製、親力親為」，在新春裏送上一份心意和祝福，讓街坊們感受到：「你的身邊，還有我陪伴與支持！」



不要小看陪伴的力量。近期在跟進災後支援的過程中，聽到區內社福機構的朋友跟我說起這樣一件事：大埔從來都是一個很有人情味的地方，但因為一場無情火，許多以前的老鄰居老街坊今已四散東西。儘管3個月過去，他們依然會時常回到區內不同的社福機構「行下、睇下」，名義上，好像是來了解下有何物資派發；但心底裏，「其實是希望再遇見返啲老朋友，大家可以再聚下、傾下」……



原來，一份溫情的陪伴，一番敘舊的閒談，已是人情味最樸素的表達，讓他們在那一刻彷彿又回到昔日時光。



我在想，從企業支援角度，或許我們在未來日子可多舉辦一些適當活動，為街坊們提供多些重聚的機會，讓他們感受到，在重新振作的道路上不孤單。



香港中華煤氣有限公司

企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監

王佩兒