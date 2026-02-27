Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩兒 - 身邊還有我 | 侃侃兒談

侃侃兒談
侃侃兒談
王佩兒
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　過年，是中國人最大的節日。

　　這兩年，煤氣公司和水務署的義工們有一項傳統，就是在春節前合力製作應節食品，再送贈予社會上有需要人士。去年，我們將這份愛心送給入住過渡性房屋的基層家庭；今年，我們最期望把關愛延續到大埔宏福苑的居民們……

　　於是，除夕前夕，兩間機構的義工放工後齊集煤氣烹飪中心，用了整晚時間，親手製作出一批精美蘿蔔糕，同時我們亦向本地快餐集團訂購糕券，並透過社福機構的服務網絡，務求惠及所有宏福苑的家庭；此外，我們還特別邀請平時寫得一手好字的公司同事發揮所長，親筆寫揮春，最後再由義工代表親身將這些盛載溫情暖意的過年禮物，送到部分安置居民的手中。

　　我們明白，和他們所失去的相比，小小糕點實在微不足道；我們也知道，社會上還有很多資源、很多有心人都在默默付出、施以援手。但我的義工同事們還是希望略盡綿力，通過「親手親製、親力親為」，在新春裏送上一份心意和祝福，讓街坊們感受到：「你的身邊，還有我陪伴與支持！」

　　不要小看陪伴的力量。近期在跟進災後支援的過程中，聽到區內社福機構的朋友跟我說起這樣一件事：大埔從來都是一個很有人情味的地方，但因為一場無情火，許多以前的老鄰居老街坊今已四散東西。儘管3個月過去，他們依然會時常回到區內不同的社福機構「行下、睇下」，名義上，好像是來了解下有何物資派發；但心底裏，「其實是希望再遇見返啲老朋友，大家可以再聚下、傾下」……

　　原來，一份溫情的陪伴，一番敘舊的閒談，已是人情味最樸素的表達，讓他們在那一刻彷彿又回到昔日時光。

　　我在想，從企業支援角度，或許我們在未來日子可多舉辦一些適當活動，為街坊們提供多些重聚的機會，讓他們感受到，在重新振作的道路上不孤單。

香港中華煤氣有限公司  
企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監
王佩兒

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
王佩兒 - 跳出框框 | 侃侃兒談
　　最近，聽同事分享了一個真實的營商案例，細心品味，亦不失為一則勵志的好故事： 　　自資開舖經營「兩餸飯」的李先生，在短短半年時間，由零開始，已經逆市連開3間分店，其中在位於觀塘舊區的店舖，每到黃昏收工時間，更是出現等候買餐的人龍。 　　能在如此「生意難做」、汰弱留強的環境下異軍突起，李先生自有一番「求生」之道。他的策略是「雙軌並行」－－既做兩餸飯，又做港式燒味，「兩者互相帶動，客人今
2026-01-30 02:00 HKT
侃侃兒談