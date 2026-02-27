馮程淑儀 - 多管齊下推動西九文化區財務可持續發展 | WestK 留聲機

剛踏入丙午馬年，祝各位讀者一馬當先、馬到功成！



西九文化區在剛過去的農曆新年長假期延續強勁人氣。2025年，西九整體訪客人次超過1700萬，按年增加一成三。2025/26財政年度（截至今年1月），會籍及贊助等機構發展相關收入較去年同期增加約24%，區內餐飲設施生意額則增逾14%。受惠於旅遊業復甦，西九在複雜的經濟環境中表現理想，展覽和節目大受歡迎，不僅是大眾共享的藝文生活空間，亦是旅客必到的文創旅遊地標。



農曆新年前，我們向傳媒公布了一個好消息──西九與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元、長達10年的銀行融資協議，遠超本地其他公營機構同類型貸款的年期，反映銀行界對西九的營運以及未來發展的信心。



為履行西九的公共使命，管理局採取多管齊下的措施，推動財務可持續發展。首先，繼續提升營運表現和開拓收入來源，除門票、贊助和場地租賃等收入外，我們更積極發展和輸出文化IP以及文創商品。例如古埃及文明大展與原創音樂劇《大狀王》巡演，門票及文創產品收入都遠超預期；兩間博物館的成本回收率，更與世界頂尖的博物館看齊。



第二，全速推進西九的酒店/寫字樓/住宅發展項目。2024年7月，特區政府批准管理局出售位於西九第2區的住宅發展項目，我們現正為招標工作做準備，預計今年內具備為項目招標的條件。區內首個公私營合作項目──藝術廣場大樓，預計於2027年內完工，屆時將帶來穩定的租金收入。



第三，透過不同融資方式獲得穩定現金流。除2024年延續與10間銀行簽訂的可持續發展表現掛鈎貸款，以及中國工商銀行（亞洲）的銀行融資協議外，管理局亦將推出中期債券發行計劃，按實際需要分批發行債券。上述融資方案讓西九有能力應付未來10年的現金流需要。



過去一年，我們在三大方向均取得良好進展，正逐步解決短、中期現金流壓力。2026年，我和團隊將繼續努力，推動香港發展為中外文化藝術交流中心，以及為西九奠定長遠可持續發展的基礎。



