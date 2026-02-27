Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀 - 多管齊下推動西九文化區財務可持續發展 | WestK 留聲機

WestK 留聲機
WestK 留聲機
馮程淑儀
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　剛踏入丙午馬年，祝各位讀者一馬當先、馬到功成！

　　西九文化區在剛過去的農曆新年長假期延續強勁人氣。2025年，西九整體訪客人次超過1700萬，按年增加一成三。2025/26財政年度（截至今年1月），會籍及贊助等機構發展相關收入較去年同期增加約24%，區內餐飲設施生意額則增逾14%。受惠於旅遊業復甦，西九在複雜的經濟環境中表現理想，展覽和節目大受歡迎，不僅是大眾共享的藝文生活空間，亦是旅客必到的文創旅遊地標。

　　農曆新年前，我們向傳媒公布了一個好消息──西九與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元、長達10年的銀行融資協議，遠超本地其他公營機構同類型貸款的年期，反映銀行界對西九的營運以及未來發展的信心。

　　為履行西九的公共使命，管理局採取多管齊下的措施，推動財務可持續發展。首先，繼續提升營運表現和開拓收入來源，除門票、贊助和場地租賃等收入外，我們更積極發展和輸出文化IP以及文創商品。例如古埃及文明大展與原創音樂劇《大狀王》巡演，門票及文創產品收入都遠超預期；兩間博物館的成本回收率，更與世界頂尖的博物館看齊。

　　第二，全速推進西九的酒店/寫字樓/住宅發展項目。2024年7月，特區政府批准管理局出售位於西九第2區的住宅發展項目，我們現正為招標工作做準備，預計今年內具備為項目招標的條件。區內首個公私營合作項目──藝術廣場大樓，預計於2027年內完工，屆時將帶來穩定的租金收入。

　　第三，透過不同融資方式獲得穩定現金流。除2024年延續與10間銀行簽訂的可持續發展表現掛鈎貸款，以及中國工商銀行（亞洲）的銀行融資協議外，管理局亦將推出中期債券發行計劃，按實際需要分批發行債券。上述融資方案讓西九有能力應付未來10年的現金流需要。

　　過去一年，我們在三大方向均取得良好進展，正逐步解決短、中期現金流壓力。2026年，我和團隊將繼續努力，推動香港發展為中外文化藝術交流中心，以及為西九奠定長遠可持續發展的基礎。

馮程淑儀

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
香港國際文化高峰論壇2024。
馮程淑儀 - 香港國際文化高峰論壇3月重臨西九 | WestK 留聲機
　　2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港各界都積極探討如何對接國家下一個五年規劃。文化藝術界熱切期望「十五五」規劃會進一步支持香港發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。 　　過去五年，西九管理局推動文化區成為國際級文化樞紐，採取「引進來、走出去」策略，成功建立遍及全球的合作網絡。2024年首屆「香港國際文化高峰論壇」，管理局邀請廿多位
2026-02-20 02:00 HKT
WestK 留聲機