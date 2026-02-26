Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 生育政策 | 重中之重

重中之重
重中之重
何重恩
13小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　政府如何善用資源輔助生育政策，是《財政預算案》中民生關注的課題。香港近年出生率呈斷崖式下跌。從2014年的6.2萬跌至2022年的3.3萬。23-24年度受「2萬元新生嬰兒獎勵金」及疫情後生育計劃影響，人數出現回升，但增幅有限。當2025年「龍年效應」消退，出生人數又回落至約3.1萬人。與韓國、澳門等地區並列全球倒數尾五，屬於全球生育率最低的地區之一。

　　在香港養大一個孩子估算需要600萬港元，高昂的住房與教育費是年輕人「不敢生」的主要原因。立法會議員林琳認為單純依靠一次性津貼成效不大。她期望政府推出長遠的育兒輔助政策，而非僅靠短期金錢激勵。例如增加子女免稅額，通過稅務減免減輕家庭負擔，也可增加託兒服務，透過完善配套設施，讓家長無後顧之憂。議會其他聲音如恢復學生津貼、兒童醫療券也在熱烈討論。

　　不過我個人認為，社會氛圍是最重要的一環，據說僅有約23%的香港青年表示有生育意願，屬全球最低水平之一。無論財爺財政預算如何分配，政府都應深入分析影響青年結婚與生育決定的核心因素，並制訂全面的人口政策。

　　在剛過去的馬年新春，香港確實有家庭迎來了第五個孩子。鄧家在仁安醫院誕下第五胎男嬰，他們表示雖然養育五個孩子負擔不小，但看到孩子健康出生，家庭熱鬧溫馨，一切辛苦都值得。又如林琳議員也是很實在的例子，她2023年產下「波波」時，也屬高齡的41歲產婦，她日常工作繁重，仍決心生育，也是作為推廣生育政策的最佳人選。

何重恩

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前
更多文章
何重恩 - 安全帶 | 重中之重
　　香港巴士強制佩戴安全帶的修例源於2018年大埔公路巴士翻側事故的檢討。2018年2月10日，大埔公路發生嚴重巴士翻側事故，造成19人死亡、67人受傷。事故發生後，香港政府成立檢討委員會及工作小組，建議所有新購置專營巴士座位必須配備安全帶，並研究強制乘客佩戴安全帶的可行性。修例的目的是讓所有公共交通工具和商用車的座位乘客都佩戴安全帶。問題在於，條文規定1月25日或之後首次登記的車輛才需要遵守。江
2026-02-05 02:00 HKT
重中之重