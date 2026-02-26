何重恩 - 生育政策 | 重中之重

政府如何善用資源輔助生育政策，是《財政預算案》中民生關注的課題。香港近年出生率呈斷崖式下跌。從2014年的6.2萬跌至2022年的3.3萬。23-24年度受「2萬元新生嬰兒獎勵金」及疫情後生育計劃影響，人數出現回升，但增幅有限。當2025年「龍年效應」消退，出生人數又回落至約3.1萬人。與韓國、澳門等地區並列全球倒數尾五，屬於全球生育率最低的地區之一。



在香港養大一個孩子估算需要600萬港元，高昂的住房與教育費是年輕人「不敢生」的主要原因。立法會議員林琳認為單純依靠一次性津貼成效不大。她期望政府推出長遠的育兒輔助政策，而非僅靠短期金錢激勵。例如增加子女免稅額，通過稅務減免減輕家庭負擔，也可增加託兒服務，透過完善配套設施，讓家長無後顧之憂。議會其他聲音如恢復學生津貼、兒童醫療券也在熱烈討論。



不過我個人認為，社會氛圍是最重要的一環，據說僅有約23%的香港青年表示有生育意願，屬全球最低水平之一。無論財爺財政預算如何分配，政府都應深入分析影響青年結婚與生育決定的核心因素，並制訂全面的人口政策。



在剛過去的馬年新春，香港確實有家庭迎來了第五個孩子。鄧家在仁安醫院誕下第五胎男嬰，他們表示雖然養育五個孩子負擔不小，但看到孩子健康出生，家庭熱鬧溫馨，一切辛苦都值得。又如林琳議員也是很實在的例子，她2023年產下「波波」時，也屬高齡的41歲產婦，她日常工作繁重，仍決心生育，也是作為推廣生育政策的最佳人選。



何重恩