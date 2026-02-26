李純恩 - 都是老婆教的 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
13小時前
　　朋友去東京過年，假期最後一天跟幾十萬人一起回港，盛況空前。

　　看見如此人潮洶湧，總會想起一個古老的故事：怕老婆的國王有一天召集了全國的男人，他說等一會我敲一下鑼，鑼聲一響，不怕老婆的人站在原地不動，怕老婆的男人站到另一邊去。說罷就敲起了鑼，鑼聲一響，男人們像潮水一樣湧到另一邊去了，只有一個男人站在原地一動不動。國王很敬佩地問這個男人，你怎麼會不怕老婆？男人說，我怎麼會不怕老婆！國王大怒：你怕老婆為甚麼還站在原地不動？那男人回答：禀告陛下，我老婆叫我人多的地方不要去！

　　人多的地方不要去，其實是生活常識。但凡你覺得舒服的地方，人都不會多。反之，人山人海的地方就談不上舒服了。每年到了春節，中國各地的名勝景點中，必定人山人海水洩不通，擠在裏面的人，個個叫苦連天，沒有誰會說享受的。但是年復一年，還是照樣要去擠成一堆，這就是缺了「人多的地方不要去」的常識，明知會吃苦，偏要找苦吃，那麼受罪也是活該了。

　　這自然也是活法不同，有的人喜歡清靜，有的人喜歡扎進人堆。但提到一個舒服的地方，則總會說「人不多，很清靜，好舒服」而不是「人山人海，太舒服了」。這只是個常識，就像男人怕老婆一樣。那麼，是不是喜歡扎進人堆裏的男人，其實是因為他身邊的女人喜歡熱鬧，所以才不得不跟着去湊熱鬧呢？這個可能性很大，很符合現代男人三從四德的習慣。反正我也怕老婆，但好在我老婆也怕人多，一直教導我：人多的地方不要去！真是三生有幸。

