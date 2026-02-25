KellyChu - APAIE年會相隔13年返港 逾3000國際教育領袖雲集 | Executive日記

2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，昨早正式開幕。APAIE主席、新加坡管理大學副教務長（教育）Venky Shankararaman致辭話，今次年會係歷來規模最大一次，有來自70個國家和地區、超過3000名國際高等教育界人士參與。



盧煜明：推動建立夥伴關係



年會以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」為主題，開幕禮由醒獅表演揭起序幕。身兼大學校長會召集人的中文大學校長盧煜明，對年會相隔13年後再次在港舉辦表示感謝，強調中大一直推動國際教育，與APAIE嘅理念相似。佢話，本港作為以聯繫全球而聞名的城市，相信有助全球建立正面且持久嘅影響，相信與會者嘅參與，將推動建立具建設性嘅夥伴關係。



主禮嘅教育局局長蔡若蓮強調，香港擁有環球聯繫網絡、世界級基建與豐富文化體驗，已準備好同世界各地嘅夥伴合作。



KellyChu