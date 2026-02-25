張諾 - 香港設計絮語 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
11小時前
　　每次走進深水埗的DX設計館，總像打開一個藏寶盒。這座不起眼的展覽空間，卻承載着香港年輕設計師的夢想與巧思。從時裝、手袋到生活器物，每一件作品都浸染着這座城市的獨特氣息－－那種既國際又本土、既前衛又懷舊的矛盾美感。

　　這天，我在Rhapsody in Gold的飾櫃前停下腳步。兩條頸鏈靜靜躺在那裏，一條綴着「一期一會」，另一條則是「花好月圓」。漢字在金屬上舒展，不是尋常的書寫，而是設計師所說的「繪寫」－－每一筆勾連、每一道提轉，都經過細膩斟酌，讓文字在視覺與觸感間達成和諧。原來，為一個漢字賦形，竟如同為新生兒取名，承載着對生命的期許與祝福。那些流轉的筆畫，彷彿把詩篇與故事都凝結在方寸之間，像音樂中的狂想曲，不受拘束地抒發着情感。

　　轉角處，Shopsayingthings的小禮品卻帶來截然不同的驚喜。一張賀卡上寫着「You're my fav bitch to bitch with」，令人莞爾；另一隻瓷杯上「Give Me the Tai Tai Life」幾個字，直白得可愛，把部分女性的恨嫁心聲毫不掩飾地展現出來。這裏的禮物不講究典雅，卻充滿生活的真實質感－－無論是送給摯友的幽默，還是寵愛自己的小確幸，都在這些看似隨意的字句中找到了歸宿。

　　這些創意設計，成功用幽默化解都市的壓力，讓我們發出會心微笑。

張諾

