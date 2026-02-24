曾安業 - 恭喜理財！ | 安業興邦

農曆新年，最常聽見的一句祝福，必定是「恭喜發財」！沒有人不嚮往財運亨通、財源廣進，卻未必人人意識到，「發財」其實是由「理財」開始。



作為長期關注青年工作的商界一分子，我深明理財教育對年輕人的重要性。中國人說「小富由儉」，西諺智慧「不把雞蛋放在同一個籃子裏」，古今中外都強調成功理財能趨吉避凶的道理。尤其現今世代金融產品五花八門、投資騙案層出不窮，加上社交平台盲目吹噓「快速致富」的浮幻風氣，教育青少年正確理財觀念變得更具逼切性。



政府其實已經看見這個問題。2022年推出的《青年發展藍圖》，就把提升青年理財能力列為重要方向，其後接續出招，包括與投資者及理財教育委員會合作推出教材與活動、降低貸款利率上限以保護青年、走入青年宿舍舉辦講座，以及在荃灣設立全港首個數碼理財教育體驗館等。特首李家超於去年《施政報告》中更明確表示，將深化有關工作。



教育年輕族財務規劃



說到底，理財教育的意義，不止關乎個人「錢」途，還關乎整體社會發展。政府近年致力打破「跨代貧窮」瓶頸，而理財知識本身就是一種「隱性資本」。若理財智慧僅限於少數富裕家庭，社會向上流動的階梯將日益狹窄。透過系統化的教育，讓基層子弟掌握財務工具與長線規劃，方能縮減「起跑線」上的差距，減少貧窮的代際複製。



此外，理財素養亦是支持青年多元發展的無形支柱。當年輕創業者懂得資金管理、現金流風險與成本控制，其熱情與創意才具備轉化為事業的穩固土壤，而非化作沉重的負債。



以我所知，現時香港中小學課程已逐步融入理財教育概念，當局不妨考慮進一步向趣味化和規範化方向深進。當年電視問答節目《江山如此多Fun》激發起許多學生對中國歷史文化的濃厚興趣；有獎遊戲《百萬富翁》更吸引了全家人在電視機前搶答。當局不妨舉辦如《中學理財百萬富翁》的大型校際比賽活動，並輯錄成片，在課堂上播放，提高學生的興趣和關注。



從長遠看，甚至可以研究仿效部分歐美國家，把理財科列為高中必修，成為大學取錄的參考條件。這樣做不是為了培養投資高手，而是讓每一個即將踏入社會的年輕人，至少知道借貸的重量、風險的存在，以及時間的力量，為社會築構穩定底盤。



當然，教導年輕人最有力的「課程」，始終在家庭。父母如何用錢，孩子都看在眼裏。理性投資、量入為出、杜絕「洗腳不抹腳」，這些日常的選擇，比任何教材都深刻。



當理財成為一種習慣、一種態度，財富自然會在時間的積累中，慢慢走近。希望積極理財規劃成為全民風氣，新年不只「恭喜發財」，還「恭喜理財」，恭喜成功理財！



曾安業