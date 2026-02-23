李純恩 - 遵守也是藉口 | 好好過日子

過年有許多習俗和規矩，現在都成了故事，沒甚麼人遵從了。比如從前說年初一不能洗頭，我起床後就把頭洗了，跟刷牙洗臉一樣，天天做的事情，不做難受。又說年初一不能倒垃圾，怕倒了財運，我初一早上就把前一晚的垃圾倒了。這都是習慣，習慣勢力比甚麼勢力都大。至於財運，命裏有時終須有，命裏無時莫強求，又豈在倒一次垃圾洗個頭？



煞有介事的迷信當然還是有的，比如年初三「赤口」，許多人說怕這天容易口舌招尤惹事生非，便不去給人拜年，都湧去了車公廟拜車公。這當然也是個藉口，本來就有拜車公這個過年的節目，不關赤不赤口甚麼事。



一切還是習慣，習慣了說「赤口」這天不方便給人拜年而改去拜車公，若是車公有靈，不知會不會心中有點酸，好像執了二灘。



既然有人遵從相信這一條，本來就不拜年的人如我，年初三那天便也煞有介事說為了少跟人接觸以避萬一的面紅耳赤，這天不見朋友，去了銅鑼灣避風塘找白鷺拍照。是日風和日麗，覓食的白鷺穿梭於漁船和遊艇之間，遠處飛來就停在眼前，伸長了脖子等魚在水面出現。陽光把各種顏色的船影倒映在水裏，水面五光十色像一幅巨大的抽象畫布景，白鷺們就在這幅布景畫的襯托下滑行飛翔，一會捕一條魚，一會又捕一條魚，拍出來的照片都像畫一樣。這就消磨了半天，度過了「赤口」，沒見人，無是非，風涼水冷，輕鬆愉快。



李純恩