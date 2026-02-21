Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 明出戰「女皇銀禧紀念盃」 「嘉應高昇」爭18連勝破港績 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

香港馬壇塵封近21年嘅連勝紀錄，有望迎來歷史性突破。應屆馬王「嘉應高昇」將於明天出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），若能一戰功成，將創出歷史性18連勝，打破世紀初一代馬王「精英大師」所創下嘅17連勝香港紀錄。

　　「嘉應高昇」上月榮登全球最佳短途賽駒。在馬房工作30年嘅馬房助理陳光昊形容其為百年難得一遇嘅駿馬，「性格乖巧溫馴，清潔梳洗都很配合。」練馬師大衛希斯也坦言，牠是難得天賦與心志兼備之駒，「經常能在比賽中保持冷靜，每次出閘都非常專注，從不為自己增加壓力。」

　　唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」嘅希斯馬房駐從化策騎員張健威指，兩匹馬王性格同樣乖巧文靜，有極強鬥心，步幅闊大，操練時皆非常服從指令，收操後往往給人輕鬆完成、遊刃有餘的感覺。

　　「嘉應高昇」自2024年2月起未嘗一敗，僅用23個月便追平17連勝紀錄，比「精英大師」快4個月完成。牠去年10月遠征澳洲，攻下全球獎金最高嘅草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米），成為該項馬壇大賽第一匹取勝嘅非澳洲海外馬匹。

　　陳光昊說，這位馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌，「自澳洲凱旋歸來後，牠好像知道自己贏了比賽、受人愛戴，有時替牠卸下馬鞍，還會有點小脾氣。」他亦指，「嘉應高昇」非系出名門，卻憑毅力與專注闖出一條屬於自己嘅路，正是香港人自強不息嘅最佳寫照，整個馬房都為牠感到自豪。

KellyChu
 

陳光昊指，「嘉應高昇」是百年難得一遇嘅駿馬。
陳光昊指，「嘉應高昇」是百年難得一遇嘅駿馬。
最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
37分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
更多文章
KellyChu - 3•3東面上演「月全食」 歷時約1小時肉眼可見 | Executive日記
　　天文台預告下月3日本港上空將出現月全食，若天氣許可，在面向東方而沒有障礙物嘅地點，可用肉眼直接觀賞月全食過程。當晚月全食預計於7點04分開始，食甚（即食分最大一刻）時間為7點34分，整個月食過程至10點25分完結，期間月球將呈現暗紅色調。 　　天文台指，是次月食會喺月出前開始，因此月亮會帶食而出。當晚月出時間為6點22分，月出前部分月球已經進入地球本影，至7點04分，月球將完全進入地球本
8小時前
Executive日記