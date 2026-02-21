KellyChu - 明出戰「女皇銀禧紀念盃」 「嘉應高昇」爭18連勝破港績 | Executive日記

香港馬壇塵封近21年嘅連勝紀錄，有望迎來歷史性突破。應屆馬王「嘉應高昇」將於明天出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），若能一戰功成，將創出歷史性18連勝，打破世紀初一代馬王「精英大師」所創下嘅17連勝香港紀錄。



「嘉應高昇」上月榮登全球最佳短途賽駒。在馬房工作30年嘅馬房助理陳光昊形容其為百年難得一遇嘅駿馬，「性格乖巧溫馴，清潔梳洗都很配合。」練馬師大衛希斯也坦言，牠是難得天賦與心志兼備之駒，「經常能在比賽中保持冷靜，每次出閘都非常專注，從不為自己增加壓力。」



唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」嘅希斯馬房駐從化策騎員張健威指，兩匹馬王性格同樣乖巧文靜，有極強鬥心，步幅闊大，操練時皆非常服從指令，收操後往往給人輕鬆完成、遊刃有餘的感覺。



「嘉應高昇」自2024年2月起未嘗一敗，僅用23個月便追平17連勝紀錄，比「精英大師」快4個月完成。牠去年10月遠征澳洲，攻下全球獎金最高嘅草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米），成為該項馬壇大賽第一匹取勝嘅非澳洲海外馬匹。



陳光昊說，這位馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌，「自澳洲凱旋歸來後，牠好像知道自己贏了比賽、受人愛戴，有時替牠卸下馬鞍，還會有點小脾氣。」他亦指，「嘉應高昇」非系出名門，卻憑毅力與專注闖出一條屬於自己嘅路，正是香港人自強不息嘅最佳寫照，整個馬房都為牠感到自豪。



KellyChu



