馮應謙 - 新年新衣着：從中國紅到國際潮流 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
3小時前
生活 專欄
　　過年穿甚麼？其實不論任何品牌，大到高級時裝、小到運動品牌，每年都一定會推出一些為農曆新年設計的單品，大多都用上紅色或加入中式元素，務求迎合中國人的節日氣氛。雖然看似大同小異，但細心留意下來，每年還是會有些小驚喜。最近難得有時間逛街，我就總結一下今年的觀察。

　　第一，紅色依然是主場。我習慣稱這種鮮艷的色調為「中國紅」，我每年看春晚，明星穿的紅色就是中國紅。不過，今年春晚有些新突破－－不少主持和歌手反而選擇了藍色、藍綠、湖水藍作為主調。雖然如此，我還是保留傳統，年初一出街還是得穿上中國紅長褲，得個好意頭。

　　第二，賀年服大勢越來越國際化，也越來越貼地。去年上海時裝周見到Adidas出唐裝外套系列，在IG、網絡上，明星們從去年post到現在都在晒那件三間帶中式鈕扣的經典外套，各種顏色－－淺藍、黃、紅、墨綠都有。我也搶過，結果每次網店和實體店都是一樣：「售罄」。這就證明中國新年時尚市場有多大！

　　第三，幾乎每個品牌今年都推出馬或馬頭圖案的服裝，有抽象馬、有寫實馬。相比起兔、羊甚至龍，馬這個生肖元素一年只用得一次，除了Paul Smith那匹彩色小馬。真心佩服大家對新品味和儀式感的執着，肯為潮流買單。

　　最後，朋友問我要不要買馬年單品？我說：先看看自己衣櫥，如果能在黑白灰中找到一件中國紅「戰衣」，那今年就可以不額外添置了。預計之後國際品牌只會更加積極，推出更多中國元素單品，讓大家過年換新衫時有更多選擇。

馮應謙

