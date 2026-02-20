KellyChu - 恒地邁向50載辦兩大活動 邀3500人「同樂」迎新歲 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　恒基兆業地產今年迎來50周年，為慶祝這半世紀歷程，過去一個月已啟動多項活動。適逢農曆新年，恒地於本月14日及15日分別舉辦「恒基50載．馬年耆樂團年宴」及「恒基兆業地產50周年社區同樂日」，兩項活動共邀請3500名長者、年輕人及基層家庭參與，感受佳節喜慶氣氛。

　　團年宴邀請300名來自博愛江夏圍村、恒莆新苑兩個過渡性房屋項目，以及觀塘區基督教家庭服務中心的長者，於美麗華酒店共進團年飯，現場並精心設計非遺吹糖工藝製作攤位、幸運大抽獎和兒童醒獅表演等豐富節目。多位恒基溫暖工程義工隊成員亦親手為長者書寫揮春，送上新年祝福。

　　緊接着團年宴，恒基兆業地產50周年社區同樂日與逾20個非牟利團體，包括香港明愛、兒童癌病基金、願望成真基金、社區客廳及學校等合作，邀請超過3200位長者、年輕人、基層家庭及患病小朋友，參與假中環海濱舉行的嘉年華，將愛心和正能量帶給更多家庭及群體。

