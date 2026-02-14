Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 辦年貨

好好過日子
李純恩
6小時前
生活 專欄
　　殘年急景，滿街是人，走在銅鑼灣鬧市中有水洩不通之感，都在辦年貨。這時候是應該熱鬧的，維園年宵市場開了之後，必定更加熱鬧，人潮必定更加洶湧。

　　說起辦年貨的興致，其實是一年不如一年了。社會富裕，生活富足，平時的日子和過年的距離越縮越短，「年」的份量也就越來越輕了。從前只有過年才吃得到的東西，如今在平日也不缺少，從前要到過年才買的東西，家裏也常備了，於是辦年貨的意義也就湊熱鬧大於實際需要，變得像一樁季節限定行為，你做我做大家做，也是一種傳統的意思，意思意思，卻又停不了手。

　　從前不是這樣的。從前的日子沒有今天好過，過年便成了一個盼望。盼望的東西非常實際，比如在許多人的心目中，過年最吸引的地方，就是可以吃到平時吃不到的東西，再具體一點，就是可以在年卅晚上大吃一頓，就這麼簡單。那時候生活困頓，物資匱乏，一年到頭也就盼着可以在歲末集中火力吃上一頓。如果沒有這一頓豐盛的年夜飯，一家人湊得再齊也高興不起來。

　　那時候，辦年貨才是真正上心的事情，為的就是年夜飯餐桌上這件終極大事，這件大事辦不好，年也過不好了。這種老念頭一直維持到今天，所以儘管今天已經並不缺一口吃了，今天平日也可以像過年了，但過年還是要蜂擁出去辦點年貨的，這也買點那也買些，雖然你也知道今天其實吃不了那麼多，但過年不準備這麼多就不像過年，中國人過年若是少了一個「吃」字，團圓也好像沒有意思了。就這樣，人同此心，街上就擠得水洩不通了。

