李純恩 - 冬天煲仔飯 | 好好過日子

李純恩
2小時前
生活 專欄
　　天氣轉涼，一煲熱氣騰騰的煲仔飯最是賞心悅胃。

　　煲仔飯款式眾多，各適其喜，於我而言，最對胃口的還是一煲臘味飯。一煲上佳的臘味飯裏有優質的臘肉臘腸潤腸和臘鴨，臘肉臘腸潤腸略帶甜味，搭上鹹香的臘鴨，味覺的碰撞便更加豐富。煲仔飯必須要用明火來煮，火力必須均勻，這才能在煲底烘出一層薄薄的飯焦。一煲飯在火上大約半小時煲成，瓦煲上枱滾燙滾燙，揭蓋時熱氣蒸騰香氣撲鼻，臘味的鮮香都融在熱飯之中。此時用勺將煲中飯攪拌一遍，攪拌之時順手鏟起煲底飯焦，將之拌入飯中，一煲飯頓時含了焦香，吃在嘴裏除了軟香還有飯焦的微脆，嚼口更佳。當然還得有一碟特別加工的醬油，稍為加一些到飯裏提鮮。飯裏的臘肉不能全瘦，一定要帶透明的肥肉，潤腸和臘腸也一樣，必須帶有豐潤的肥肉丁，臘鴨的肉質要鮮潤，味道鹹而鮮。

　　如此一煲臘味飯，吃過可以回味良久。

　　有一年冬天去逛廟街，煲仔飯店的桌子擺出街外，煲飯也在店外，一排煤氣爐紅紅火火，竄動的火苗上頂着一排瓦煲，熱氣蒸騰，見之垂涎。我找了一張桌子坐下，叫了一煲臘味飯。等飯的時候來了個男人坐在對面搭枱，上身只穿一件背心，雙臂上紋了左青龍右白虎。四目相視，互相點了點頭，算是搭枱招呼，招呼過後大家不響，專心等飯。一陣北風吹來，我緊了緊棉襖的領子，對面那漢子身子抖了一抖，想必他只穿背心不是不怕冷，而是不想埋沒了兩條臂膀上的青龍白虎。過了一會兩煲飯送了上來，同時揭開蓋子，眼前一花，熱氣瀰漫，對面不見人，飯香四溢，又如一道屏障將周遭世界隔開，於是埋頭吃飯，那一口鮮美，便印進腦子裏去了。

李純恩

