Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚柏良 - 打造「環維港文體旅消費圈」 | 良言建策

良言建策
良言建策
姚柏良
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　維港是香港最具代表性的地標。隨着西九文化區、啟德體育園等大型地標相繼落成，加上日益豐富的中環海濱活動與海濱貫通工程，維港的魅力正不斷提升。筆者認為，應把握時機，超越傳統的點狀發展思維，系統性規劃水陸交通與海濱空間，將文體盛事、旅遊景點與消費熱點有機串連，打造充滿活力的「環維港文體旅消費圈」。

　　此構想的核心在於以「水路」為新動脈。西九碼頭自啟用以來，已初步打通維港中心消費迴路。西九訪客可便捷前往中環商圈消費；同時，中環客群亦可反向乘船至西九觀展。這雙向流動，成功示範了以水路串連消費場景的模式。

　　西九的成功經驗可延伸至維港東部。隨着啟德體育園啟用，大型盛事可對周邊社區經濟起促進作用。政府若參考西九經驗，在啟德主場館海濱加建碼頭，不僅可為大型活動提供海路通道，更能將參與盛事的旅客從水路引流至鯉魚門、西灣河、北角等維港東部社區，實現「客源互流、商圈共榮」。

　　與此同時，需着力「分流」與「貫通」，以提升整體體驗。基於條件限制，目前大部分維港船遊旅客集中於尖沙咀一帶。政府應完善維港兩岸登岸設施配套，如提升尖東二號及五號梯台，以有效分流旅客。另一方面，隨着東岸板道開放，港島段海濱已大致貫通，而九龍段則需加快連通，尤其西九南岸由戲曲中心至M+，以及啟德體育園至九龍城碼頭這兩段關鍵節點。一旦貫通，旅客便可從啟德沿海濱步行至尖沙咀，實現景點與消費區的無縫連接。

　　最後，海濱空間的內涵需升級。應引入特色市集、餐飲及文藝表演等消費場景，營造日夜皆宜的濱海體驗，讓海濱本身成為吸引市民與遊客駐足消費的目的地，使維港從「景觀背景」真正轉化為「城市核心消費區」。

立法會選委界議員
姚柏良

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
姚柏良 - 應急善後貴及時 | 良言建策
　　剛過去的周三，新一屆立法會首次議程便聚焦宏福苑的善後工作，體現政府與議會對此的高度重視。事實上，前期應急工作已獲及時處理－－無論是臨時住宿安排、經濟與物資緊急援助、醫療支援、心理輔導，抑或各類證件補辦與緊急服務，政府皆能急民所需、特事特辦。然而，應急階段過後，真正的挑戰在於如何合情、合理、合法地全面善後，協助受影響家庭重建未來。 　　火災後，政府透過「一戶一社工」機制跟進居民訴求。歷經近
2026-01-16 02:00 HKT
良言建策