姚柏良 - 打造「環維港文體旅消費圈」 | 良言建策

維港是香港最具代表性的地標。隨着西九文化區、啟德體育園等大型地標相繼落成，加上日益豐富的中環海濱活動與海濱貫通工程，維港的魅力正不斷提升。筆者認為，應把握時機，超越傳統的點狀發展思維，系統性規劃水陸交通與海濱空間，將文體盛事、旅遊景點與消費熱點有機串連，打造充滿活力的「環維港文體旅消費圈」。



此構想的核心在於以「水路」為新動脈。西九碼頭自啟用以來，已初步打通維港中心消費迴路。西九訪客可便捷前往中環商圈消費；同時，中環客群亦可反向乘船至西九觀展。這雙向流動，成功示範了以水路串連消費場景的模式。



西九的成功經驗可延伸至維港東部。隨着啟德體育園啟用，大型盛事可對周邊社區經濟起促進作用。政府若參考西九經驗，在啟德主場館海濱加建碼頭，不僅可為大型活動提供海路通道，更能將參與盛事的旅客從水路引流至鯉魚門、西灣河、北角等維港東部社區，實現「客源互流、商圈共榮」。



與此同時，需着力「分流」與「貫通」，以提升整體體驗。基於條件限制，目前大部分維港船遊旅客集中於尖沙咀一帶。政府應完善維港兩岸登岸設施配套，如提升尖東二號及五號梯台，以有效分流旅客。另一方面，隨着東岸板道開放，港島段海濱已大致貫通，而九龍段則需加快連通，尤其西九南岸由戲曲中心至M+，以及啟德體育園至九龍城碼頭這兩段關鍵節點。一旦貫通，旅客便可從啟德沿海濱步行至尖沙咀，實現景點與消費區的無縫連接。



最後，海濱空間的內涵需升級。應引入特色市集、餐飲及文藝表演等消費場景，營造日夜皆宜的濱海體驗，讓海濱本身成為吸引市民與遊客駐足消費的目的地，使維港從「景觀背景」真正轉化為「城市核心消費區」。



立法會選委界議員

姚柏良