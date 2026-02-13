Executive日記 - 旅發局設會展諮詢中心 助商務客寓玩樂於開會 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2小時前
　　公務會議，可以順便體驗香港旅遊嘅特色？旅遊發展局喺灣仔香港會議展覽中心嘅會展旅客諮詢中心正式啟用，亦都係旅發局首個專為會展旅客而設嘅中心。中心一啟用就撞正全球加密貨幣盛事暨Web 3旗艦級會議「Consensus香港大會2026」舉行，來自海外嘅與會者即刻可以率先體驗呢個「香港旅遊百寶袋」，可以寓玩樂於開會嘅優質旅遊體驗！

　　旅發局總幹事劉鎮漢話，希望透過設立旅遊諮詢服務，協助會展旅客喺參與商務行程嘅同時，亦有機會探索吓香港多元化嘅旅遊魅力，提升佢哋嘅訪港體驗。選址會展，能夠將商務同旅遊完美結合，簡直係一舉兩得！

　　新中心服務全面，設有自助服務站，展示香港最新旅遊資訊，無論係大型盛事、節日慶典，定係旅發局嘅主題推廣項目都一清二楚，仲有住宿同交通等實用旅遊指南。中心就喺會展港灣道入口正門，每日朝早8點開到夜晚7點，方便會展旅客隨時查詢。

　　每逢有大型會展活動，旅發局職員仲會親身駐場，提供即時旅遊諮詢服務，幫會展旅客介紹香港景點同規劃行程。見到旅發局咁用心打造呢個平台，Kelly相信會有越嚟越多嘅商務旅客從此愛上香港！

Executive日記

