潘雄威 - 牙髓防腐 | 乳齒童時

個多月前到埃及旅遊，例牌睇木乃伊。位於開羅的埃及國家文明博物館地庫藏有22具木乃伊，全部都是法老和皇后，距今已三千多年，但整個身體，甚至皮膚和頭髮都完整地保存。



導遊話古代埃及人精通化學，尤其是製藥及防腐，他們用天然碳酸醃製及保存食物，更以樹脂、蜂蜜及梳打粉做屍體防腐，製成木乃伊，數千年不腐爛。



中國人自東漢時期（約1,800年前）已經用含殺菌成份的草藥塞人牙髓，杜死「牙蟲」，也用亞硝酸鈉做臘腸，抑制肉毒桿菌滋生，使臘腸在室溫的空氣中可保存達一年。



近代西方以化學藥品治療牙髓發炎，將壞死組織臘化固定。1904年英國牙科醫生Dr. JP Buckley首先以甲醛（formaldehyde）混合甲酚（cresol）製成有高度消毒防腐效能的化學品甲醛煤酚（formocresol），放入壞死了的牙髓，防止細菌從腐爛的牙髓組織走出牙腳尖，造成牙瘡。1930年美國牙科醫生Dr. Charles A Sweet將甲醛煤酚應用在乳齒，時至今日，此治療仍然廣泛使用。



近年人們越來越注重健康，開始對甲醛煤酚這類腐蝕性化學物質的安全性存疑，擔心致癌，以這種物料放進牙髓的治療開始減少，取而代之的有其他較溫和藥物，但效力往往不足。



以往人們普遍都是用藥物放進牙髓治療牙髓發炎，今時今日，大多數壞死了的牙髓都會被徹底清除，留下來的空間會進行消毒和充填。廣東人似乎丟不下「用藥杜牙」這個觀念，仍然用「杜牙根」這個名詞來形容根管治療，其實不太準確。



潘雄威