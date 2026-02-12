李純恩 - 都是人 | 好好過日子

近來最多人關心的國際新聞不是天災，不是戰爭，而是美國淫媒富豪愛潑斯坦案的文件揭秘。



愛潑斯坦雖然死了，但留下的蘇州屎，抹得世界上那麼多名人權貴灰頭土臉，那張名單上的人個個大有來頭，從總統皇族到世界巨富，以往那麼光輝燦爛，如今卻惶惶然不可終日。



這些好像三頭六臂的名人，在許多人眼裏像神一樣，平日崇拜得不得了，現在突然發現怎麼跟如此一個超級大淫媒廝混在一起，見了女人跟自己一樣會流口水，簡直不可思議，崇拜之心於是像玻璃碎了一地。



這些大神為甚麼會這樣？說穿了原因很簡單，不過就是一個「性」字。便如佛洛伊德說的那樣，性慾是人類行為的主要驅動力之一。由此之故，在「性」面前，沒有神沒有聖，只有人。



名人也好，權貴也罷，剝去了冠冕堂皇的外表，還其本性，也就是一個跟你一樣的人。在這一點而言，沒有甚麼出色不出色之分，也無高級低級之別，在本能本性上，人人一樣，不用驚訝。



既然如此，也就不用去問那麼多為甚麼，要明白的就是，世界上沒有甚麼人是值得崇拜的。如果有一個人想你崇拜他，這個人一定別有用心。如果有人慫恿你去崇拜一個人，那他不是傻就是別有用心，後者往往還是那個被崇拜者的同伙。如果你一見到一個英明神武者便很崇拜，那是因為你沒見過他英明神武以外的樣子。所以也不能說愛潑斯坦是一面「照妖鏡」，他只是一面「照人鏡」，經他一照，許多傳說中的大神都露出了人樣，令幼稚的崇拜者大失所望。這其實不是大神的錯，只是你傻，真以為他們不是人。



李純恩