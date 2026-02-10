曾安業 - 社交媒體下的養生年代 | 安業興邦

香港人越來越重視健康養生，無論是運動潮流，還是各類養生食療與補充品，只要貼上「保健養生」標籤，往往便迅速成為市場焦點。零售商、平台與內容創作者紛紛將自己定位為「保健養生意見領袖（KOL）」，透過各大社交媒體的演算法大力推送，養生資訊的生產與傳播速度前所未見。有關健康內容已從專業領域走進娛樂化與商品化的日常資訊流中。



審視一下自己近年的生活習慣改變，有多少其實源自社交媒體？是否因為某位網絡KOL的短片而開始間歇性斷食或嘗試自製「修身茶」？又是否看過人工智能生成的「健碩老翁」示範太極、講解養生功效，甚至心動跟隨？當資訊內容包裝得夠專業、畫面夠真實，加上高互動率與大量轉發，大眾便容易忽略背後是否存在商業動機、誇大效果或缺乏實證支持。



社交媒體的興起，使健康資訊的權威來源逐步從醫療專業與學術機構，轉向網絡KOL與內容創作者。近年甚至出現由人工智能生成、看似具醫護背景的虛擬人物，直接向大眾提供健康建議。演算法偏好能帶動情緒、具戲劇性與易於傳播的內容，製造出「很多人看過＝內容可靠」的錯覺，使商業推廣與健康資訊之間的界線日益模糊。當人工智能生成具說服力的影像或角色，「視覺可信度」與「流量認證」便逐漸取代科學證據，誤導大眾對內容真實性與價值的判斷。



健康與養生建議需要對症下藥，一旦資訊失實或被過度簡化，可能導致延誤診治、錯誤用藥，甚至加重病情。即使有部分內容本身並非完全錯誤，但每個人的病歷與體質各異，將娛樂內容包裝成健康資訊，並透過演算法不斷放大，為公共健康認知帶來負面影響。



筆者認為，傳統媒體與專業機構在資訊爆炸的時代顯得格外重要。新聞工作的核心價值，不止是傳播資訊，而在於查證事實、追溯來源、平衡觀點，並向真正具資格的專業人士求證，為公眾建立理解現實的基礎，對健康與醫療議題上尤其重要。然而，專業醫療與學術體系對社交媒體熱話的回應，難以匹敵平台內容的傳播速度與娛樂性，導致可信聲音在資訊洪流中容易被淹沒。此外，在資訊量以倍數增長的環境下，要求傳統媒體或專業機構逐一查證所有流行內容，並不現實。於是，問題最終回到公眾自身：市民應如何在真假難分的資訊環境中自處？第一步是將社交媒體與AI內容視為「靈感來源」，而非「行動依據」。涉及健康、醫療與身心福祉的建議，更應回到可驗證的專業渠道，例如諮詢家庭醫生、參考本地或國際醫療機構的指引，或查閱具公信力的研究與專業組織資料。



在人工智能與社交媒體重塑資訊生態的年代，公眾需要有持續的警覺性與判斷力。下次按下「分享」鍵之前，多問一句「這是真的嗎？來源是誰？是否適合所有人？」正是這個時代最實際、也最重要的自我保護方式。



曾安業