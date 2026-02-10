Cally - 香港太古可口可樂60周年誌慶壓軸活動 「樂在香港60載——尋樂趣」 博物館導賞團 星期四起接受報名 | 商界講呢啲

香港太古可口可樂60年來一直與香港人同聲同氣，你有無諗過呢啲「聲」「氣」係如何製造出嚟？作為周年誌慶壓軸活動，全新升級嘅香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，於3月7日（星期六）舉辦一連三場公眾導覽活動。

太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶出席展館開幕典禮時表示：「自1965年在香港開展裝瓶業務以來，太古可口可樂已從一個本地市場拓展成為可口可樂全球第五大的裝瓶伙伴，服務超過全球十分之一的人口。香港對我們而言，不僅是起點，更是創新與承傳的核心。」

推動永續發展一直係香港太古可口可樂嘅核心理念。香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）表示，品牌將繼續同香港人並肩成長，邁向更可持續未來：「自2025年10月起，太古可口可樂於本地生產的500毫升『可口可樂』飲品及『bonaqua』礦物質水（1.5公升或以下）所使用的膠樽多已由本地回收的塑膠製成，實現『本地回收、本地再造』的『樽樽不息』循環模式。同時我們亦計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET），進一步鞏固在環保與循環經濟上的領導地位。」

導賞團將以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂與香港並肩成長的歷程，同時展望可持續發展的未來方向。公眾活動將於2月12日下午2時起開放網上報名https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk。

