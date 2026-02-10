Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 香港太古可口可樂60周年誌慶壓軸活動 「樂在香港60載——尋樂趣」 博物館導賞團 星期四起接受報名 | 商界講呢啲

商界講呢啲
商界講呢啲
Cally
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

        香港太古可口可樂60年來一直與香港人同聲同氣，你有無諗過呢啲「聲」「氣」係如何製造出嚟？作為周年誌慶壓軸活動，全新升級嘅香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，於3月7日（星期六）舉辦一連三場公眾導覽活動。

        太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶出席展館開幕典禮時表示：「自1965年在香港開展裝瓶業務以來，太古可口可樂已從一個本地市場拓展成為可口可樂全球第五大的裝瓶伙伴，服務超過全球十分之一的人口。香港對我們而言，不僅是起點，更是創新與承傳的核心。」

        推動永續發展一直係香港太古可口可樂嘅核心理念。香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）表示，品牌將繼續同香港人並肩成長，邁向更可持續未來：「自2025年10月起，太古可口可樂於本地生產的500毫升『可口可樂』飲品及『bonaqua』礦物質水（1.5公升或以下）所使用的膠樽多已由本地回收的塑膠製成，實現『本地回收、本地再造』的『樽樽不息』循環模式。同時我們亦計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET），進一步鞏固在環保與循環經濟上的領導地位。」

        導賞團將以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂與香港並肩成長的歷程，同時展望可持續發展的未來方向。公眾活動將於2月12日下午2時起開放網上報名https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk
 

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
8小時前
英國內政部向BNO開放優先簽證服務。 美聯社
00:52
英國放寬BNO持有人成年子女移英 可攜伴侶孩子獨立申請
即時國際
6小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT
大馬賀年新歌不斷重覆「Ong Kaw Kaw」，被指是與廣東粗口諧音，成為熱話。IG@Bungkus Kaw Kaw
00:51
《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片
即時國際
9小時前
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
筍盤推介
16小時前
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
社會
5小時前
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
6小時前
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。網圖
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔、腹痛和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身和麵包蟹等
社會
5小時前
更多文章
Cally - 理財TrendyToo 獎賞禮遇全面升級送出獎品總值超過60萬 | 商界講呢啲
　　中銀香港旗下年輕品牌「理財TrendyToo」一直透過舉辦一連串糅合潮流生活品味嘅理財活動，俾年輕人掌握更豐富理財知識，鼓勵年輕客戶及早開展財富規劃，因此成為年輕人日常理財、投資、消費、生活體驗不可或缺嘅好幫手。 　　為咗進一步鼓勵年輕人養成良好理財習慣，「理財TrendyToo」宣佈全面升級「熱賞22」獎賞平台嘅驚喜禮遇，送出總值超過港幣60萬的驚喜禮遇及獨家優先體驗。1月份率先同知名
2026-01-30 02:00 HKT
商界講呢啲